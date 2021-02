Nuevo álbum de Ricardo Arjona

Tras el exitoso lanzamiento no convencional del álbum “Blanco” (2020) que alcanzó ya más de 130 millones de vistas en sus videos oficiales y más de 15 millones de reproducciones en las sesiones inéditas de autor, Ricardo Arjona se continúa reinventando con un brillante nuevo álbum: ¨Covers, demos y otras travesuras de blanco¨ en el cual une dos continentes y tres idiomas.

Entre los artistas emblemáticos que se suman a Arjona en este proyecto se encuentran: la inglesa Joss Stone en “Sobrevivirás”, los españoles Pablo Alborán en “El Amor Que Me Tenía” y Melendi en “El Invisible”, Kany García en “Tu Retrato”, Gaby Moreno en “El Blues de la Notoriedad”, Beret en “Batichica”, entre otros artistas, versiones alternativas y demos.

Además, este proyecto le da lugar a cantantes emergentes que Ricardo conoció interpretando sus canciones en redes sociales y que esta vez los invita a cantar con él en un acontecimiento inédito y muy emocionante, siendo parte de su nuevo álbum “Covers, demos y otras travesuras de blanco” que se lanzó a través de su sello Metamorfosis.

El primer acercamiento al público de este proyecto fue “El Blues de la notoriedad” junto a su paisana Gaby Moreno a 9 años de unirse para interpretar juntos “Fuiste Tú”, una de las canciones más emblemáticas del artista y de la música de la región.

“Sobrevivirás” junto a Joss Stone es el nuevo single que acompaña este lanzamiento que se encuentra desde hoy disponible en todas las plataformas digitales.





Lista de temas



“Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”





El Amor Que Me Tenía ft Pablo Alborán



Mojado ft Marc Cohn



Sobrevivirás ft Joss Stone



Tarot ft Niuver



Tu Retrato ft Kany García



Blues de la Notoriedad ft Gaby Moreno



No Es El Momento - Versión Alternativa (Demo)



Morir Por Vivir ft Manuel Mijares



Hongos (cover)



El Invisible ft Melendi



El Invisible - Piano y Voz (Demo)



Batichica ft Beret



Hacer Patria (Demo)



Mamás de Moisés ft Joshue Arias, Adriana Moreno, Andreew



Ella Baila Sola (Demo)



Bocetos y primeras grabaciones.