Se reiteran hechos vandálicos

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - Ante los reiterados hechos de vandalismo, robos, faena clandestina, reuniones con autoridades y fuerzas de seguridad... y no lograr el cese de los mismos, la Sociedad Rural de Moisés Ville recurre a este medio, para que la comunidad y autoridades trabajen en conjunto y para lograr recibir las respuestas solicitadas.

Seguidamente reproducimos un comunicado emitido por la institución que nuclea a ruralistas. La Sociedad Rural de Moisés Ville en nombre de sus asociados manifiesta su preocupación por los reiterados hechos delictivos que están sucediendo en la zona rural y urbana contra la propiedad privada en casas y galpones, innumerables casos de abigeato, faenamiento y roturas de silobolsas con importantes pérdidas en la producción. si bien la delegación de la policía rural Los Pumas reforzó los controles no son suficientes y la situación no mejora.

Los productores agropecuarios solicitan:

- Mayor seguridad

- Esclarecimiento de los hechos ocurridos

- Y más recursos destinados a la lucha contra los delitos rurales.

Ante la falta de una reacción seria piden más acciones que den soluciones.

sentimos la necesitad de un trabajo mancomunado con quienes nos representan, intendentes, diputados, senadores , órganos de la justicia , fuerzas policiales y el ministerio público de la acusación para mejorar la persecución penal y para realizar tareas de prevención del delito rural ya que estamos cansados de hacer denuncias, declarar mientras los hechos se acrecientan y nunca se aclaran.

Además tomamos conocimiento de un hecho reciente de vandalismo y robo en la escuela rural C.E.R. N° 589 Colonia Wavelberg.