Hoy se conmemora en el todo el mundo el "Día Internacional del Cáncer Infantil"

Cada 15 de febrero se conmemora el "Día internacional del Cáncer Infantil", establecido en 2001 en Luxemburgo, por la Organización de Padres de Niños con Cáncer.

La fecha busca recordar a los niños afectados por esta enfermedad, sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de este problema y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado.

La médica pediatra Sonia Peirano, explicó que en niños, el 36,7% son leucemias, son los más frecuentes, luego le siguen 19% los tumores de sistemas nervioso central y el 11% linfomas. En menor porcentaje están los hepáticos retinoblastomas, que son tumores de partes blandas.

En cuanto a la prevención precisó que "como la mayoría de los cánceres son por mutaciones aleatorias de los genes, por lo cual es difícil hacer una prevención adecuada. Como siempre, los controles pediátricos y la consulta precoz ante la aparición de algún síntoma, favorece el diagnóstico oportuno".

Asimismo, la profesional manifestó que "la buena alimentación, la no exposición a tóxicos, a bencenos, el cuidado adecuado de las radiaciones solares, ayudan en la prevención de algunos tipos de cánceres a la comunidad" y destacó "la importancia de este problema y la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado".

En tanto alrededor del mundo, Organizaciones de Ayuda a Niños con Cáncer, miembros de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO), realizan durante el mes de febrero, campañas en favor del mejoramiento de las condiciones en sus países.

A través de la ICCCPO, en un trabajo estrecho con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), padres de todo el mundo se unen en una causa común: ayudar a los niños con cáncer a acceder al mejor tratamiento posible con las mejores condiciones de soporte y cuidado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer.

La detección temprana del cáncer, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo de la enfermedad pueden mejorar el pronóstico del niño y aumentar las posibilidades de cura.

El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el pronóstico y en los efectos secundarios a largo plazo.

Así la detección precoz tiene como objetivos: mejorar el pronóstico del niño y disminuir la mortalidad precoz; tratamiento de menor intensidad para disminuir la toxicidad; disminuir secuelas orgánicas y psicológicas; menor costo económico. Tal como lo expresó la Dra. Peirano, para esto, es primordial el rol del médico pediatra en la detección de la patología.

La Sociedad Argentina de Pediatría, en un documento, precisó los posibles síntomas relacionados con el cáncer: fiebre, pérdida de peso y apetito, palidez, astenia, sangrados o hematomas espontáneos, persistentes e inexplicables. Tumoraciones en abdomen, pelvis, cuello y cabeza, extremidades, testículos, adenomegalias. Dolor óseo, articular, fracturas espontáneas. Leucocoria, estrabismo, ceguera o pérdida de visión, protuberancia del globo ocular. Signos neurológicos como cambios de conducta, disminución del rendimiento escolar, trastornos de equilibrio, marcha, cefalea, aumento del perímetro cefálico, convulsiones. Vómitos matinales, estados febriles recurrentes no relacionados con infecciones.

Estadísticas significativas: 12-14 casos de cáncer por 100.000 niños menores de 15 años; 3-4 leucemias por 100.000 niños menores de 15 años.

En Argentina se estiman 1.300-1.400 casos nuevos por año, siendo ésta la primera causa de muerte por enfermedad en grupo entre los 5 y 15 años, precedida por accidentes.

En nuestro país se estiman 450 muertes por año de cáncer en menores de 15 años. Se desconocen las causas de la mayoría de los cánceres de la niñez, y en la mayor parte no pueden prevenirse.