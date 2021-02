Por siempre, gracias! Locales 15 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Mis encuentros con "Chichín" eran muy frecuentes, antes de la pandemia, claro. El lugar que nos convocaba habitualmente era el café del "Roberto Grau", pero también solíamos cruzarnos y hablar de "Deportes en el Recuerdo", como nos gustaba definir esas conversaciones.

Desde hace varios años, me consultaba sobre los postulantes a recibir el premio a los ex deportistas, particularmente en lo referido al deporte motor.

Poco antes de la "Fiesta del Deporte" de 2019, una mañana me invitó a compartir un café y me dijo: "Este año el que va a recibir una distinción sos vos, por tu trayectoria periodística".

Luego de expresarle que lo iba a recibir con orgullo, le comenté, entre risas, que encontraron una complicidad espontánea de él: ¿Y si esperamos hasta el 2020, que voy a cumplir 50 en el periodismo? Me respondió: "Tenemos que hacerlo ahora, porque andá a saber si vamos a estar el año que viene". Hoy te digo, simplemente: Por siempre, gracias... Chichín!!! VHF.