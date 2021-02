Un corredor turístico entre Israel y Chipre Notas de Opinión 15 de febrero de 2021 Redacción Por Según un comunicado conjunto de la Oficina del primer ministro y del Ministerio de Sanidad, hasta 2.000 personas podrán entrar cada día a Israel, desde el próximo 21, a través del aeropuerto internacional Ben Gurión, que permanece prácticamente cerrado desde el pasado 25 de enero.

JERUSALEN, Israel, 15 (UPI). - Israel y Chipre anunciaron la habilitación de un corredor turístico, mediante el cual sus respectivos habitantes podrán viajar sin restricciones entre ambos países tras recibir los certificados de vacunación contra el coronavirus.

"Quiero agradecer la voluntad de Chipre por reconocer los pasaportes de vacunación israelíes", dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente chipriota, Nikos Anastasiadis, que se encuentra de visita oficial en Israel.

Netanyahu agregó que "Israel reconocerá también los pasaportes de vacunación emitidos por Chipre".

Si bien Netanyahu aún no precisó una fecha para la entrada en vigor de dicho acuerdo, Anastasiadis mencionó el 1 de abril como primer día en que los israelíes portadores de certificados de vacunación podrán viajar a Chipre sin la obligación de realizarse una prueba de coronavirus ni de permanecer en aislamiento tras ingresar al país. Lo mismo sucedería con los turistas chipriotas que lleguen a territorio israelí.

Esta decisión coincide además con la aprobación, por parte del gabinete de coronavirus del Gobierno israelí, de la reapertura del aeropuerto internacional de Ben Gurión, a partir del próximo día 21.

Según un comunicado conjunto de la Oficina del primer ministro y del Ministerio de Sanidad, hasta 2.000 personas podrán entrar cada día a Israel a través del aeropuerto, que permanece prácticamente cerrado desde el pasado 25 de enero.

El informe no precisó, sin embargo, si esta medida aplicará solo a ciudadanos israelíes o también a los extranjeros, ni si quienes entren al país a través del aeropuerto deberán permanecer en aislamiento, ya sea en sus hogares o en hoteles.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Israel continúa a una impresionante velocidad, con un 40% de la población que ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, y apenas resta vacunar al 10% de las personas de más de 60 años.

Entre los adultos mayores, uno de los principales grupos de riesgo, el 90% ya recibió la primera dosis y un 80% ya completó las dos inyecciones para la inmunización frente a la enfermedad.

En términos generales, un 25% de la población (más de 2,3 millones) recibió las dos dosis y el porcentaje es más elevado si se toma en cuenta que en esta etapa no se recomienda la vacunación para menores de edad.

La velocidad de la campaña entre los adultos mayores ya se refleja en los datos epidemiológicos: la curva de hospitalizados por coronavirus bajó notoriamente. En cambio, todavía se registra un aumento de los pacientes internados menores de 60 años, mientras el país mantiene el confinamiento para poder controlar los contagios.

El país, con unos nueve millones de habitantes, reportó más de 700.000 casos de coronavirus, de los cuales unos 60.000 permanecen activos y se los fallecidos son 5.368.

Las cifras difundidas hasta el momento sobre la efectividad de la vacuna, sin duda, causaron optimismo en Israel, donde, tras inocular primero a la población mayor, se redujo de manera significativa el promedio de edad de los pacientes contagiados, un 75% de los cuales es menor de 39 años, teniendo en cuenta las últimas referencias que dio a conocer el Gobierno.