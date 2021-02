La vacunación en Chile

Mucho se habló en los últimos tiempos del avance que viene mostrando el plan de vacunación en la vecina República de Chile, que está liderando claramente las estadísticas de Latinoamérica en ese aspecto, en un momento que plantea nuevas preocupaciones el rebrote del COVID-19.

El país trasandino inició su programa de inmunización vacía en vísperas de la pasada navidad, el mismo día que lo hicieron México y Costa Rica, pero con anterioridad a nuestro país, aunque la diferencia es lo suficientemente breve como para establecer una clara diferencia entre las dos naciones, que están separadas por la majestuosa Cordillera de los Andes.

Cuando todavía no transcurrieron dos meses de la fecha apuntada, hoy las cifras muestran de forma contundente que Chile es el líder de América Latina, pero que, además, está posicionado muy por encima del promedio mundial.

Chile tiene alrededor de 19 millones de habitantes y hasta el pasado viernes 12 de febrero, más de 1,8 millones ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según el presidente Sebastián Piñera.

Ahora, con el proceso de vacunación masiva avanzando a muy buen ritmo, el objetivo inmediato del Gobierno es inocular a unas cinco millones de personas en el primer trimestre y llegar a los 15 millones para finales del primer semestre.

¿De qué manera se pueden comparar estas cifras con los resultados del resto de América Latina? Es muy sencillo, el portal Our World in Data, perteneciente a la Universidad de Oxford, muestra la evolución en cada país y los gráficos no dejan margen para ningún tipo de duda.

En el informe se puede observar la cantidad de vacunas que se administraron en la región cada 100 habitantes, y en las cifras acumuladas hasta el 11 de febrero, Chile encabeza con más de 8,39 dosis, seguido por Brasil, de lejos, con 2,07.

Más atrás, en el tercer, cuarto y quinto puestos se ubican Costa Rica (1,47 cada 100), Argentina (1,27 cada 100) y México (0,56 cada 100), respectivamente.

En el mes de diciembre, las inoculaciones en el vecino país empezaron con la vacuna de Pfizer y BioNTech, en tanto que el programa que se encuentra en curso desde el 3 de febrero se viene desarrollando con la china de Sinovac, justamente la que, el pasado 12 de ese mes, recibió el presidente Piñera.

Mientras tanto, el Gobierno aseguró que en el primer trimestre recibirá en total más de 10 millones de esa vacuna. En base al plan de vacunación, cada día se autorizan nuevos segmentos de la población que pueden recibir la inyección, que es gratuita para todos los grupos definidos como prioritarios, según los informes divulgados por el Ministerio de Salud.

También se recordó, desde la cartera sanitaria, que la aplicación de la vacuna "es voluntaria", pese a que en un primer momento se había expresado que la misma "era obligatoria", por lo que todos los pacientes deciden si quieren recibir o no el pinchazo.

Chile acumula más de 768.000 casos de coronavirus, según las estadísticas que proporciona diariamente la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, ocupando el puesto número 24 a nivel mundial.

La tasa de dosis administradas cada 100 personas en Chile (8,39) es más del cuádruple que la registrada a nivel mundial (2,05), en una clara muestra del eficiente programa que viene desarrollando el Ministerio de Salud.

Si se compara el avance chileno con distintos continentes y regiones del mundo, los resultados también son reveladores. Chile está por encima de Norteamérica, que como región es la que encabeza por delante de Europa. Le sigue, en orden descendente, Sudamérica, Asia y Africa.

De acuerdo a la división que realiza Our World in Data, en base a los datos disponibles sobre las campañas de vacunación, Chile se encuentra, junto a numerosos naciones de Europa y a Canadá, entre otros, en el segmento de países, escasos por cierto, que administraron entre 3 y 10 dosis cada 100 habitantes.

Argentina y Brasil, por ejemplo, quedan en el grupo que administró entre 1 y 3 inyecciones cada 100 personas, mientras que México, por su parte, se ubica entre los que inocularon a menos de 1 de cada 100.

A nivel global, Israel, por cierto, es tomado como ejemplo. En la actualidad todos los mayores de 16 años ya pueden vacunarse, en una estrategia que hoy está dando excelentes resultados.

Estados Unidos, que encabeza las estadísticas de contagiados y fallecidos, por su parte, comenzó la vacunación en farmacias y supermercados, con el firme propósito de acelerar la inoculación de sus ciudadanos, preocupados por lo ocurrido desde que se reportó el primer caso en ese país.

Todos los datos suministrados están actualizados hasta el pasado 12 de febrero, por parte de la Universidad Johns Hopkins, en tanto que los dados a conocer hasta el 11 de este mes son de Our World in Data.