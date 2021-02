BUENOS AIRES, 15 (NA) - El ex ministro del Interior Carlos Corach afirmó ayer que Carlos Menem fue "el mejor Presidente de la nueva democracia", y destacó "su eterna búsqueda de consenso y del acuerdo". "Menem fue el mejor Presidente de la nueva democracia por muchas razones, entre ellas su voluntad de consenso", resaltó Corach, y subrayó que durante sus años al frente de la Casa Rosada "no existió la grieta".

En declaraciones radiales, el ex ministro del Interior afirmó que "uno de los principales legados de Carlos Menem es su eterna búsqueda de consenso y del acuerdo".

Para Corach, Menem tenía "voluntad de acordar políticas", y precisó: "Nunca pensó que los adversarios eran enemigos a exterminar, sino el adversario era alguien a quien había que seducir, convencer o disentir pero en paz y con buenos modales".