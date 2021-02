Alberto Kohan afirmó que Menem "cambió la historia"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ex secretario general de la presidencia de Carlos Menem Alberto Kohan lamentó ayer la muerte del actual senador, quien -según dijo- "cambió la historia" de la Argentina, y consideró que "va a ser el hombre que vamos a recordar siempre".

"Para un Presidente que cambió la historia en un montón de aspectos, yo creo que se lo reconoció. Ganó la primera vuelta en la elección (presidencial) en el 2003, así que no es que no se lo reconoció", resaltó Kohan en declaraciones a la agencia NA.

En ese marco, el ex secretario general de la presidencia subrayó que "Menem va a ser el hombre que vamos a recordar siempre", porque "hay muchas cosas buenas para destacar".

Kohan aseguró que "hay muchas cosas para destacar de su gestión como Presidente, pero sobre todo que pacificó y estabilizó el país".

Ante la consulta de Noticias Argentinas respecto de qué significó Menem para la política Argentina, respondió: "Fue un hombre muy importante. Ganó la última interna del justicialismo, estabilizó el país en un montón de aspectos, terminó con los golpes militares. Muchas cosas para describir".

Acerca de si el ex presidente fue valorado en vida, resaltó: "Normalmente no lo hacemos los argentinos. (José de) San Martín, (Juan Manuel de) Rosas, (Juan Bautista) Alberdi. Todos murieron en el exilio. Fueron héroes después".

"Lo definiría como un gran Presidente, alguien de quién aprendí mucho, como un hermano mayor para mí. La verdad es que fue un hombre leal, amigo de sus amigos. Eso es una cosa muy importante", enfatizó.

Para Kohan, Carlos Menem "fue el último ganador de una interna con voto directo en el Partido Justicialista, fue un conductor real del partido".

"Creo que todavía hay muchos peronistas, lo que no hay es peronismo. No hay una estructura, más allá del respeto que tengo por los compañeros que conducen el partido", apuntó en durante una charla con NA.

En ese sentido, consideró que el peronismo debe "volver a lo que fue Menem, un Presidente del Partido Justicialista electo por elección de todos los peronistas", y agregó: "Ojalá que eso pase".

"El peronismo va a seguir existiendo. Hemos sobrevivido a la dictadura, a las proscripciones. Menem va a ser el hombre que vamos a recordar siempre", manifestó.