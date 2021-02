Tras dos meses internado, murió el ex presidente Carlos Menem

BUENOS AIRES, 15 (NA) - El ex presidente Carlos Menem murió ayer, a los 90 años, por una insuficiencia cardíaca, tras permanecer internado en el Sanatorio Los Arcos durante las últimos dos meses, una la noticia que conmocionó a la política nacional, por la que el Gobierno decretó tres días de duelo.

El ex mandatario argentino falleció luego de que se agravara su cuadro de salud, que había empezado con una afección urinaria y que en los últimos días se complicó.

Por haber sido Presidente, los restos del senador por La Rioja son velados desde este domingo en el Salón Azul de la Cámara alta.

"Estaba acompañado por toda la familia y se fue agarrado de la mano de mi mamá (Zulema Yoma)", aseguró Zulemita Menem, en declaraciones a la prensa en la puerta del Sanatorio Los Arcos.

La hija del ex mandatario relevó, además, que será sepultado en el cementerio islámico, donde también descansan los restos de su hijo Carlos Menem Junior, pese "a que él profesaba la religión católica".

Tras confirmarse la muerte, desde el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, hasta el ex mandatario Mauricio Macri, entre otros dirigentes de la oposición, lamentaron la muerte del ex mandatario.

"Fuimos críticos de sus políticas, pero ahora no es momento de hablar de eso", señaló Fernández en declaraciones al canal C5N, al indicar que Menem fue un hombre "con claroscuros, con grises".

Sin embargo, destacó su figura y dijo que fue "un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso", que tenía algo en su personalidad que "lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad".

A su turno, Cristina Kirchner publicó un breve tuit: "Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos".

El ex presidente Macri, en tanto, dijo que recordará a Menem "con mucho afecto".

"Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos", aseguró Macri en Twitter.

Menem, nacido el 2 de julio de 1930 en Anillaco, La Rioja, ingresó al sanatorio el 15 de diciembre pasado y nunca logró salir, ya que su estado de salud no se lo permitió.

Los últimos meses también había estado internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una neumonía severa y debilidad muscular.

En ese momento, se le realizó un test de COVID-19, con resultado negativo.

Además de Presidente de la Nación entre 1989 y 1999, fue gobernador de La Rioja, su provincia natal, y senador nacional desde 2005 hasta la actualidad.

Permaneció diez años al frente del Poder Ejecutivo, durante los cuales se llevó adelante la reforma constitucional de 1994, uno de sus principales legados políticos, y en 1999 fue sucedido en el puesto por el radical Fernando de la Rúa.

Fue abogado y se desempeñó como gobernador de esa provincia cordillerana entre 1973 y 1976, y luego de 1983 a 1989, antes de lanzarse a la carrera por la Presidencia.