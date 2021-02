En Murrayfield, Gales le ganó a Escocia y lidera Deportes 14 de febrero de 2021 Redacción Por SEIS NACIONES

Gales e Inglaterra resultaron los ganadores del inicio de la segunda fecha del torneo Seis Naciones de Rugby.

En primer turno el XV de la Rosa mejoró en el segundo tiempo y dejó en evidencia las limitaciones de Italia, al que venció por 41 a 18 (20-8) en Twickenham y con el arbitraje de Mike Adamson.

Fue la primera victoria del campeón defensor, en un resultado con punto bonus gracias a los 6 tries que concretó (Hill, 2 de Watson, May, Willis y Dally) más 4 conversiones y un penal de Farrell y otra conversión de Allan.

En el equipo azzurro, que no gana un partido desde el 28 de febrero de 2015 (22-19 a Escocia), sumaron tries Ioana (abrió el marcador) y Allan. También hubo una conversión de Allan y dos penales de Garbisi.

En segundo turno el esperado partido entre Escocia y Gales, que en un trámite cambiante y con el local como gran dominador en la etapa inicial, quedó para el elenco rojo por 25 a 24.

Se jugó en Murrayfield -arbitraje de Matthew Carley- donde empezó mejor el XV del Cardo, que con puntos de Darcy Graham (try), Stuart Hogg (try) y dos conversiones más un penal de Finn Russell se acomodó 17-3 a los 25m.

Con la misma dinámica, uso táctico del pie e intensidad defensiva que había mostrado ante Irlanda la semana pasada, Escocia pareció tener a su rival bajo control.

Pero una vez que Gales se animó, consiguió la pelota y explotó el juego abierto, comenzó a revertir la historia.

Primero logró un try clave a los 37m. vía Louis Rees-Zammit. Y en el complemento llegaron otras conquistas para cambiar la historia: Liam Williams, Wyn Jones (para pasar al frente 20-17 a los 54m) y finalmente otro de Rees.Zammit a los 69m, cuando Escocia ganaba 24-20 con uno menos por la expulsión de Zander Fagerson.

Con este resultado Gales pasó a ocupar la punta, aunque podría ser de manera momentánea si este domingo Francia le gana a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín (televisa ESPN 3 desde las 12hs).



Posiciones: 1º) Gales, 9; 2º) Inglaterra, 6; 3º) Francia y Escocia, 5; 4º) Irlanda, 1 y 6º) Italia.



La próxima fecha (3): 27/02 a las 11.15hs Italia vs Irlanda, a las 13.45hs Gales vs Inglaterra; 28/02 a las 12.00hs Francia vs Escocia.