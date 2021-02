Libertad ante Boca Deportes 14 de febrero de 2021 Redacción Por El elenco sunchalense, que viene de perder con San Lorenzo, intentará encontrar la recuperación ante el Xeneize. Comienza 14 hs.

Este domingo tendrá continuidad la Copa Osvaldo Arduh, de la Liga Nacional de Basquetbol y Libertad de Sunchales se estará enfrentando con Boca Juniors, desde las 14 hs.

Los elencos llegan con realidades muy diferentes. Los Tigres vienen de perder con San Lorenzo 95-66, mientras que el ‘Xeneize’ de superar, en la mañana de ayer, a Instituto de Córdoba por 88 a 68; así extendió su racha positiva.

Otros juegos de hoy: 11 hs Regatas Corrientes vs Peñarol de Mar del Plata, Comunicaciones Mercedes vs Hispano Americano, 16.30hs Olímpico vs Ferro, San Martín vs Argentino, 18.45 hs La Unión vs Bahía Basket, 19hs Instituto vs Platense, 21.30hs Gimnasia CR vs Oberá Tenis Club, Atenas vs Obras.