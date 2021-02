5 Consejos para iniciar este año ahorrando Suplemento Economía 14 de febrero de 2021 Redacción Por Los expertos de Adelantos.com crearon una lista fácil y rendidora para ahorrar un poco todos los meses.

Comenzó un nuevo año y todos los meses pueden estar llenos de proyectos y actividades que, tal vez, quedaron suspendidas durante el 2020 pero también es el momento ideal para arrancar el 2021, ahorrando. Para tener las cuentas claras y conocimiento de los gastos mensuales, los expertos de Adelantos.com acercan 5 consejos para ahorrar sin privarse de nada.



1) ANALIZAR INGRESOS,

GASTOS Y DEUDAS

Lo ideal es comenzar analizando profundamente las finanzas personales. Posiblemente sea el proceso más difícil y engorroso pero es lo más importante porque todo depende de los ingresos.

Se deben tener en cuenta 3 aspectos: Los ingresos, los gastos y las deudas. Cuanto más minucioso sea el análisis, mejor así se podrá priorizar o discriminar los gastos.

• Ingresos: En este segmento pueden surgir algunas preguntas como ¿Cuáles son los ingresos?, ¿Con qué frecuencia se reciben? O en el caso que se haya prestado dinero, la consigna sería ¿Cuánto me deben y cuando me lo devuelven?

• Gastos: Se deben abordar todos los gastos, tanto el tipo, la frecuencia y la cantidad. Los gastos pueden ser fijos o variables.

· Gastos fijos: Son aquellos que deben ser afrontados mensualmente y forman parte de la vida cotidiana como los alimentos, alquiler, impuestos.

· Gastos variables: Son gastos regulares que forman parte de la rutina diaria como la cuota de las plataformas de streaming, combustible, gimnasio o delivery.

También es importante tener en cuenta los gastos hormiga y los imprevistos:

· Gastos hormiga: Son pequeñas fugas de dinero imperceptibles como un café take away, una golosina, la compra de un objeto innecesario.

· Gastos imprevistos: En la mayoría de los casos se perciben como gastos que surgen de manera espontánea como el arreglo del auto, el cambio del celular o la rotura de un caño en el hogar. Pero a veces, se puede detectar con anticipación el futuro gasto. Por ejemplo, si el auto está realizando un ruido extraño, el celular no está funcionando correctamente o se visualiza una mancha de humedad en las paredes.

• Deudas: Es el momento de enfrentar las deudas para dar paso al ahorro. Lo fundamental es tener conciencia de todo lo adeudado e identificar las prioridades como los montos y urgencia de pago. Existen deudas que deben ser abonadas en el corto plazo (menos de 12 meses) y las de largo plazo (más de un año).



2) ORDEN DE GASTOS

Después de un exhaustivo análisis de las finanzas, es momento de avanzar en el proceso de ahorro y para poder lograrlo es inevitable clasificar los gastos en prioritarios y superficiales.

- Gastos prioritarios: En este concepto se incluyen los gastos fijos, variables y las deudas. No se trata de eliminar todos los gastos, sino de identificar cuáles están de más.

Entonces, no podemos suprimir de la lista la factura del agua o la electricidad, porque es un gasto fijo, pero ¿es necesario estar suscripto a todas las plataformas de streaming?, ¿Cuántas películas o series miran por semana a cada una de ellas? Cuestionarse y reflexionar sobre los gastos variables, ayudará a reajustarlos y a construir las bases del ahorro.

Puede parecer descabellado contemplar el ahorro como un gasto fijo, no lo es, pero si todos los meses separamos un monto de dinero para dicho fin es una metodología que rendirá sus frutos.

Los pagos de las deudas deben estar en el podio de la lista de gastos. Se puede aprovechar el cobro del aguinaldo o algún dinero extra para saldar todo lo adeudado.

- Gastos superficiales: Están conformados por los gastos hormigas y es lo primero que debemos erradicar de la planificación para poder ahorrar. Quizás es donde más se note el esfuerzo por no comprar un alfajor pero a la larga se notará la diferencia.



3) PRESUPUESTO ORGANIZADO

Para poder ahorrar, se debe planificar el presupuesto aplicando, porque no, la metodología del 50-30-20. Este método consiste en aportar el 50% del ingreso a los gastos fijos; 30% a los variables y un 20% al ahorro.



4) AHORRO Y PERSEVERANCIA

Seguramente los primeros meses sean los más difíciles y te encuentres con poca voluntad para continuar con el proceso, por eso para superar el agotamiento es importante tener un objetivo claro de lo que se desea hacer o comprar con el ahorro. Ahorrar debe ser una experiencia cómoda, con proyecciones y nuevas ideas.



5) CHEQUEO

¿Empezaste a ahorrar hace 6 meses? Entonces, es momento de chequear y comprobar si todos los pasos anteriores están bien o deben ser reajustados. Las finanzas personales son variables y a lo largo del año hay fechas especiales, cumpleaños, vacaciones y otras actividades que pueden acarrear gastos.



Es fundamental llevar un control y actualización de los ingresos y gastos, ya que este proceso repercutirá positivamente en el futuro del ahorro.