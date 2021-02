La cobertura del Repro creció 162% en febrero Suplemento Economía 14 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La cobertura del Programa de Recuperación Productiva (Repro II) alcanzó en febrero a 293.397 trabajadoras y trabajadores, lo que representó un crecimiento del 162% en comparación con enero, cuando el beneficio lo obtuvieron 111.631 personas.

En tanto que la inversión realizada por el Gobierno en este beneficio totalizó los $ 3.620 millones en febrero, lo que equivale a un incremento del 262% respecto del mes pasado, cuando se emplearon casi $ 1.000 millones para pagar los Repro.

Los beneficiarios del Repro II cobraron el jueves la parte correspondiente a los salarios devengados en enero último. Así lo indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que precisó que el pago alcanza a 293.397 beneficiarios por más de $ 3.620 millones.

De este modo, el Estado realizó una inversión total de $ 4.620 millones en los dos primeros meses del año, para dar alivio económico a las compañías y a los empleados afectados directamente por la caída de la actividad debido a la pandemia de la Covid-19.

La versión actual del Repro otorga una suma mensual de hasta $ 9.000 a los trabajadores de las empresas adheridas. Pero el último lunes, el Gobierno elevo el beneficio a $ 12.000 por trabajador, cuando se trata de empresas de sectores críticos, y a $ 18.000 para el personal del sector salud. En tanto que lo mantuvo en $ 9.000 para los trabajadores de empresas de sectores no críticos.

También dispuso que las empresas beneficiarias, de 800 o más trabajadores, deberán presentar en forma mensual información patrimonial y financiera referida a activos y pasivos corrientes, pasivo y patrimonio neto.

La Resolución 57/2020 del Ministerio de Trabajo, publicada el lunes en el Boletín Oficial, también mantiene como criterio, para los casos en que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a ese valor, que el subsidio sea igual a la remuneración neta, que se determina aplicando el 83% a la remuneración total declarada.

Sin embargo, la normativa incluyó en esta oportunidad una excepción para las actividades turísticas, debido al impacto favorable del Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales, denominado Programa PreViaje, que consistió en un beneficio para las personas que realizaron compras anticipadas de servicios turísticos en el último trimestre de 2020.

"Esta acción hizo que los prestadores turísticos, que habían registrado una facturación prácticamente nula entre los meses de abril y septiembre, verificaron un aumento extraordinario de las ventas en octubre, noviembre y diciembre de 2020", destacó el Comité de Evaluación del Repro II.

Debido a este incremento de ingresos, los prestadores turísticos no podrían cumplir los requisitos establecidos en cuanto a la variación interanual de la facturación (menor a 10% para las empresas de menos de 800 trabajadores y menor a 5% para las de 800 o más).

Por este motivo, el Comité recomendó que, "de modo excepcional y transitorio, las unidades productivas empleadoras que facturaron servicios a través del Programa PreViaje no tengan que cumplir de modo obligatorio con el parámetro aplicado sobre el indicador de facturación".

Para el resto de las actividades, el acceso al Programa mantuvo los lineamientos de que las empleadoras y los empleadores de menos de 800 trabajadoras y trabajadores deben cumplir al menos con cuatro de seis parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la variación interanual de la facturación menor a 10%.