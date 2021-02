Sergio Lapegüe dejó terapia intensiva Información General 14 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

“Hola amigos queridos, de a poco voy saliendo. Hoy es un gran día!!!!! desde que vine a hisoparme aquel domingo 24 de enero y quede internado. Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los kinesiólogos”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram para celebrar que dejó la unidad de terapia intensiva de la Clínica Juncal de Temperley, dónde se encuentra internado, para pasar a una habitación común.

“Quería compartir este momento después de 19 días de pelea contra el COVID. Ya dejé la sala de terapia intensiva. Gracias a los médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza. Todos pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar. Otro paso más...”, agregó en el posteo que acompañó de un video.

Filmado en modo selfie, el conductor de las mañanas de TN comenzó su relato: “Creo que es viernes, dos de la tarde, terapia intensiva”, señaló mientras realizaba un paneo por la habitación en la que pasó sus últimos días como previa a la gran noticia que tenía para comunicar: “Me dan el alta. ¡Ay, qué alegría!”, señaló Lape, con una mezcla de alivio y emoción.

“Voy a pasar a una habitación común. No puedo creer que hayan pasado casi 16, 17 días acá acostado”, continuó el periodista, que también reveló una conversación que tuvo con el médico que lo ayudó a dar unos pasos. “Hace unos días estabas hablando con el Barba (por Dios) y ahora estás caminando”, le comentó el facultativo. “Gracias a Dios, un paso más”, celebró el conductor, apretando el puño y mirando hacia arriba, publicó Teleshow.

De inmediato, su posteó en Instagram cosechó una gran cantidad de buenos augurios de parte de algunos compañeros de trabajo y de la comunidad periodística en general, como Florencia Etcheves, Federico Seeber y Eleonora Perez Caressi. Pero también sumaron su palabra una gran cantidad de seguidores anónimos, que fueron viviendo el día a día del estado de salud del conductor. Y se dio el gusto de darle a su hijo Elvis el abrazo que tuvo guardado todo este tiempo.

Lapegüe debió ser internado el 25 de enero, luego de haber dado positivo de coronavirus tras regresar de unas vacaciones familiares en el Caribe. El conductor de Todo Noticias -considerado paciente de riesgo por ser asmático- fue trasladado al Sanatorio Juncal de Temperley y desde allí, fue contando sus respectivos partes médicos y anímicos.

En los primeros días, reflexionó sobre cómo vivía la internación puertas adentro de su habitación: “Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del COVID-19. Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación, que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad tan desconocida como rara, de la mejor manera sin secuelas”, había escrito en su cuarto día en la clínica. Días más tarde, cuando su situación no mejoraba, habló con Teleshow y reveló una situación dramática: “No doy más. La verdad, estoy sin fuerzas. Es una pelea día a día”.

El 2 de febrero, su cuadro se complicó. La tomografía marcó inflamación de los pulmones y volvió a presentar fiebre. Como tampoco oxigenaba bien, el neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos. Desde allí, compartió un video de su tratamiento con un casco de oxígeno. “Último paso para no caer al vacío”, señaló con crudeza.

El pasado miércoles, el periodista volvió a manifestarse en las redes, mostrando síntomas de una mejora general: “Hola amigos queridos, estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor, por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia”, escribió junto con una selfie desde la sala de terapia intensiva.

Tras haber realizado un tratamiento con plasma y recibido oxígeno a través de diferentes sistemas, el periodista se mostró mejor de ánimo: “Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón”, agregó.