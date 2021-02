Este Momento: vivir el presente Información General 14 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LA OPINION MARCELA AGÜERO. Sugiere "encontrar la pasión en lo que uno hace".

Si ya es extraño aceptar para el público general que alguien renuncie a su trabajo para emprender, imagínense cuando la persona en cuestión dice que renuncia para emprender en el mundo holístico. Este es el caso de Marcela Agüero, una emprendedora holística, que cuando decidió dedicarse full time a su verdadera vocación, seguramente sorprendió a más de uno. Si bien para muchos, emprender en la rama holística, puede ser toda una novedad, esta es una actividad que crece y gana adeptos. El mercado está creciendo y cada vez más personas están dispuestas a invertir en su bienestar personal y espiritual.

¿Cómo fue tu proceso personal para convertirte en una emprendedora holística?

Hace 8 años que descubrí este nuevo mundo y desde entonces seguí estudiando y buscando herramientas que me ayuden en este proceso, hasta que me encontré o me encontró, el péndulo. Esta técnica me encanta y con ella siento que puedo ayudar. Me apasionó tanto, que comencé a masticar la idea de renunciar a mi trabajo, para dedicarme de lleno a esta actividad. Es así como finalmente dejé mi puesto laboral en el que llevaba 31 años, y cree mi propio espacio al que nombré “Este Momento”. El mismo tiene por objetivo hacer que las personas que pasen por él logren alivianar su cuerpo, mente y alma de cargas energéticas, empoderando el SER.

¿Qué terapias practicás?

Las terapias son “Péndulo Hebreo”, es una técnica que se utiliza para la limpieza energética a través de los chakras (que son los 7 centros energéticos que tenemos en el cuerpo). Otra técnica es la “Lectura de péndulo”, en todos los casos yo oficio de canal y en éste, mi función es transmitir mensajes que los maestros ascendidos y arcángeles quieran comunicarle al consultante, como, consejos, claves o ideas para simplificar su camino. Finalmente, la tercera terapia que realizo es “Reiki Angélico y desbloqueo de chakras”, en ésta, la intención es alivianar las cargas que cada persona tiene, ya sea por miedos o vivencias. Siempre pidiendo asistencia a los maestros ascendidos, ángeles y arcángeles quienes, con su energía divina, asisten el momento.

Mi rol es acompañar en el proceso, a través de la palabra, la mirada, la escucha, la contención, el gesto, siempre con y desde el amor. Con el fin de ayudar al consultante a desbloquear sus cuestiones, que encuentre tranquilidad, que gane autoconfianza, guiándolo a que pueda conocerse más y encuentre su verdadera misión.

¿Qué consejos darías a nuestros lectores?

Lo que le repito a todos, que hay que encontrar la pasión en lo que uno hace. Otro tema en el que insisto, es que tratemos siempre de estar en "presente", esto permite detectar cuando vienen los pensamientos negativos y transformarlos a positivos, prestarle atención a lo que sentimos. Estando en presente, nos daremos cuenta de todas las veces en las que nos castigamos y no debe ser así, debemos tenernos paciencia en los procesos. Estando atentos podremos cambiar nuestros pensamientos limitantes. De igual manera, de cada situación negativa que vivamos o cargas que tengamos siempre debemos rescatar la parte positiva. Todo es un aprendizaje, por eso nos suceden las cosas. Viéndolo de esta manera estoy convencida, que nos da fortaleza para volver a intentarlo.

El foco debe estar en el sentir, hacerle caso a nuestra intuición, si bien luego lo pensamos para plasmarlo y convertirlo en acción, deberíamos hacerle más caso a lo que realmente sentimos. Escuchémonos, prestemos atención a nuestro sentir y a nuestro cuerpo para saber de verdad que queremos hacer y hacia donde apuntamos el objetivo de vida.



