Buscan formar grupos asociativos de pymes santafesinas para su internacionalización Locales 14 de febrero de 2021 Redacción Por Los sectores apícolas y audiovisual han conformado sus grupos y trabajan para avanzar en su posicionamiento en el comercio exterior.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, promociona el asociativismo de pymes santafesinas de diversos sectores para su expansión en mercados mundiales.

Las acciones se enmarcan dentro del Programa de Asociatividad para Exportar, destinado a pequeñas y medianas empresas y tiene por objetivo que Pymes con potencial para exportar o eventualmente exportadoras puedan disponer de asesoramiento personalizado por parte de un asistente técnico para contribuir a su proceso de internacionalización, esta iniciativa ya ha generado sus frutos y cuenta con la adhesión de dos importantes grupos cooperativos, el Grupo Exportador Apícola y un grupo exportador del sector de producción audiovisual.

Al respecto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher indicó: “Desde la Secretaría estamos haciendo un enfoque asociativo del Comercio Exterior, trabajando para que las empresas puedan aunar esfuerzos para salir al mundo. En un comercio global competitivo, donde es importante llegar a nuevos mercados y competir con otras ofertas, sobre todo las pymes deben reunirse y conformar estos grupos”.

“En ese marco, estamos convencidos que es el asociativismo donde se puede encontrar una herramienta que permita hacerle frente a estas dificultades y potenciar a cada uno de nuestros sector en el mercado internacional”, concluyó el funcionario provincial.



APICULTURA

En un trabajo articulado entre la mencionada Secretaría con su par de Agroalimentos, a través del Dirección Provincial de Producción Lechera y Apícola, se conformó en diciembre de 2020 el Grupo Exportador Apícola. El mismo está compuesto por once cooperativas apícolas de las localidades de San Javier, María Juana, Tostado, Sauce Viejo, San Gerónimo Norte, Laguna Paiva, Rosario, Centeno, San José de la Esquina y Totoras, las cuales cuenta con un volumen de producción anual que oscila aproximadamente en 2200 MT.

Estas entidades ofrecen desde miel pura a granel hasta productos con valor agregado tales como mieles fraccionadas de diferentes tipos, mieles saborizadas, salsas, cervezas, entre otros.

Su coordinadora, Romina Sudack, comentó que el grupo, además “cuenta con certificación orgánica, lo que también favorece su potencial exportador para mercados exigentes y demandantes de estos productos”.

Asimismo profundizó acerca de las potencialidades de asociarse: “Se podrán mejorar ofertas para las demandas de diferentes mercados y lograr llegar a otros nichos que aún no se han explorado, agilizar proyectos de agregado de valor a los productos y mejorar condiciones de infraestructura y tecnología de sus miembros”.

“La idea es sumar las potencialidades y nivel de producción de cada una de las cooperativas y aumentar el volumen, para juntos salir al exterior con valor agregado del producto exportable”, resaltó Germán Burcher.



PRODUCTORAS AUDIOVISUALES

Del programa, articulado con la Subsecretaría de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura, participaron 14 casas productoras de contenidos audiovisuales de la provincia de Santa Fe, entre ellas Nocaut, Pez Cine, Alta Productora–Bondiar, Luciana Lacorazza, FeedBack Film & Digital Media, Hipolita, Reina de Pike, Lacuasto, Florencia Castagnani, Avi Films, Pálpito Cine, Tres Mares, Betiana Cappato, y Costera Films, con el asesoramiento de Diego Palacio de la productora StoryLab.

Desde conformado el grupo, durante estos tres primeros meses se desarrolló un análisis de cada casa productora como de los proyectos que se tienen para exportar; y luego se participó de mercados internacionales audiovisuales como el evento Mercado Internacional de Programas de Televisión (MIPTV), con un stand virtual propio de la Cámara de Empresas productoras de la Industria Audiovisual Rosario (CEPIAR), Ventana Sur y otros eventos”.

Además, se firmó un acuerdo entre CEPIAR y FilmDoo.com, una plataforma de video a pedido con sede en el Reino Unido, a partir del cual luego se llevarán acuerdos particulares con cada casa productora.



CONFORMACIÓN DE NUEVOS GRUPOS

Burcher informó que el Programa continúa avanzando y que ya se trabaja con la conformación de un grupo del sector lácteo, que aglutina a las pymes del territorio. “También trabajamos con los productores de carnes de cerdo y estamos abiertos a seguir generando estas posibilidades para todas las producción. Es importante destacar que la pyme que decide asociarse no pierde su individualidad como empresa, sino que busca en los compañeros del grupo las mejores capacidades de cada uno para exportar juntos”, concluyó el funcionario provincial.