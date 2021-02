Se conmemora el Día Mundial de la Energía Locales 14 de febrero de 2021 Redacción Por Como todos los años el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela renueva el compromiso en relación a la eficiencia energética, el cuidado de las fuentes de energía y la promoción de las energías renovables.

PRENSA MUNICIPAL COMPROMISO. La estación solar de agua caliente en la ciclovía de Estanislao del Campo fue inaugurada en abril del 2019.

El Día Mundial de la Energía se estableció en el año 1949 con el objetivo de promover el uso de fuentes alternativas y disminuir el uso de las energías no renovables. En nuestra ciudad, desde hace más de 6 años el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) trabaja con un eje específico en relación a la eficiencia energética y las energías renovables, con el objetivo de promover, investigar e incentivar el uso de energías más limpias y el cuidado energético.

Entre algunas de las acciones realizadas en el 2020 se pueden mencionar el proceso para el ahorro de energía en las flotas de transporte, la participación en el equipo que brindó el Seminario de Políticas Públicas de Educación para la Sustentabilidad Energética a numerosas localidades de la provincia, el curso de actualización sobre colectores solares y normativa local vigente, los más de 100 reintegros a vecinos y vecinas por la instalación de equipos que utilizan energías renovables, la generación de vínculos para que instituciones de la ciudad cuenten con equipos de calentamiento de agua sanitaria, la colocación de luminaria LED en diferentes calles de la ciudad y el trabajo para llevar adelante la capacitación de construcciones sustentables.

La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso señaló que “todas estas acciones son posibles porque hay un municipio que cree, invierte, acompaña y promueve el uso de energías más amigables con el ambiente. También gracias a la articulación actual con instituciones y organismos provinciales y nacionales”.

Otra acción a destacar ocurrió en abril de 2019, cuando el Municipio puso en marcha una estación solar de agua caliente en la ciclovía de Estanislao del Campo. La estructura cuenta con un termotanque de 100 litros, un dispenser de acero inoxidable con pulsador para cargar el termo y una caldera que asegura el 80° de temperatura en el agua de manera sustentable, utilizando la energía solar como recurso. "Es un espacio ganado para la ciudad en la ciclovía y que demuestra la importancia de las políticas ambientales", se destacó en aquella oportunidad.



REFLEXIÓN Y ACCIÓN

Setenta y dos años después de establecida la fecha, uno de los últimos informes anuales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que más de un tercio de la población mundial no tiene acceso a las formas avanzadas de energía.

Además, que los 30 países más desarrollados del planeta consumen más del 60% de estas formas modernas de energía. Por tal motivo, además de seguir investigando y reflexionando es fundamental que los Estados tomen decisiones que contribuyan a modificar esta situación.



COMPROMISO CIUDADANO

El IDSR recuerda a la población que es importante el compromiso ciudadano para conseguir una verdadera eficiencia energética y reducir el impacto negativo en el ambiente.

Algunas de las recomendaciones para ahorrar y cuidar la energía son aprovechar la luz solar al máximo y reducir a lo indispensable el uso de luz eléctrica, cambiar los focos antiguos por luminaria LED o de bajo consumo, desenchufar artefactos eléctricos que no estén en uso, utilizar el aire acondicionado en 24°, apagar las luces de las habitaciones en las que no se encuentre nadie y prestar atención a la etiqueta de eficiencia energética a la hora de comprar electrodomésticos.