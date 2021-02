“La ordenanza constituye una norma superadora” Locales 14 de febrero de 2021 Redacción Por El concejal Lisandro Mársico fue autor del proyecto de Ordenanza sobre deudores alimentarios, aprobado en 2019 en nuestra ciudad y a partir de las iniciativas que se están implementando en diferentes municipios de nuestro país, opinó acerca de la importancia que tiene esta norma.

El 21 de Noviembre del año 2019, el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza Nº 5.140, la cual fue autoría del concejal Lisandro Mársico, por la cual la Municipalidad de Rafaela adhiere a la Ley Provincial Nº 11.945, de Registro de Deudores Alimentarios Morosos e incorporó exigencias como ser que el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela no pueden designar funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe. Además, antes de tomar la decisión respectiva, deberán requerirle la certificación de que se encuentra excluido y/o ha cumplido sus obligaciones como deudor moroso.

El texto de la norma también establece que no podrán ser proveedores y contratistas de los organismos de la Municipalidad de Rafaela y del Concejo Municipal, aquellas personas que integren el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe.

“Creo que esta Ordenanza constituye una norma superadora, a los fines de proteger a los sectores más vulnerables contra los abusos de aquellos que, llamados por la ley a cumplir con su principal obligación, decidan deliberadamente y en perjuicio de su familia, eludir dichas obligaciones”, sostuvo el autor de la Ordenanza, Lisandro Mársico.

Asimismo, el edil manifestó: “Tengo conocimiento de que una norma similar se está debatiendo en otros municipios y realmente creo que es fundamental que los entes públicos cuenten con herramientas razonables que se puedan utilizar con el objetivo de que el deudor alimentario se vea presionado y no evada el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias”, precisó el edil demoprogresista.

“El Concejo Municipal en este aspecto fue innovador en su producción normativa, generando prohibiciones que desalientan las conductas desobedientes de los deberes impuestos por ley”, aseveró el concejal pedepista. Y agregó: “No hay mejor legado que pueden dejar las instituciones y la Sociedad, que atender un modo activo todas las condiciones que permitan cuidar y mejorar las posibilidades de vida de los niños, niñas y adolescentes”, agregó Mársico.

El concejal analizó el impacto que tiene poder avanzar en normas como estas y dijo: “Las áreas competentes del Municipio requieren permanentemente las constancias a todos aquellos que la norma abarca, y se está cumplimentando con las exigencias que estipula la Ordenanza”, concluyó.



UN EJEMPLO RECIENTE

Por ejemplo, en Córdoba existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos el cual establece un listado de todas las personas que adeuden tres o más cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, correspondientes tanto a alimentos provisorios como definitivos fijados u homologados por sentencia firme. El mismo fue creado por ley provincial 8.892 y el Municipio Capital adhirió a la medida a través de la Ordenanza 10.511, con la finalidad de promover medidas de acción para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal.

Es por esto, que a partir del decreto firmado hace algunos días por el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, todos los funcionarios municipales, dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos, deberán presentar ante Oficialía Mayor un certificado a los fines de acreditar que no están incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.