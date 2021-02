En 2020 hubo menos casamientos, nacimientos y uniones convivenciales Locales 14 de febrero de 2021 Redacción Por El dato surge al comparar los números de 2019 con 2020, un año atravesado por la pandemia y por las limitaciones que impuso en el funcionamiento de organismos como el Registro Civil de Rafaela.

FOTO ARCHIVO OFICINA. La sede Rafaela del Registro Civil permaneció cerrada durante varios meses el año pasado.

La pandemia de Covid-19 alteró el funcionamiento en diversas actividades de la vida cotidiana y en organismos que debieron adaptarse a esta situación. Tal es así que las estadísticas del Registro Civil de Rafaela, al hacer un balance en los datos que arrojó la comparación entre 2019 y 2020, mostró que hubo menos parejas que contrajeron matrimonios, como así también menor cantidad de uniones convivenciales y nacimientos.

Actualmente la actividad en la delegación que funciona en nuestra ciudad, es intensa, y todo sigue desarrollándose bajo el sistema de turnos, mientras que el pedido de partidas de nacimiento se hace a través de mesa de entrada.

La titular del Registro Civil, Luisina Mondino, manifestó que “en realidad todos los trámites disminuyeron de un año al otro, salvo las defunciones que aumentaron, en 2019 fueron 1.082 y en 2020 1.247. Muchos de los datos tienen que ver con que no estuvimos funcionando en forma normal durante el lapso que duró la cuarentena, además de que para respetar el protocolo se trabaja con turnos que son distanciados, con lo cual el caudal de gente que podemos atender es mucho menor que al que atendíamos en 2019”.

“Con respecto a los nacimientos que se registraron, en 2020 hubo 286 menos que durante 2019, contando los cambios de identidad de género, pero como decía, hay que tener en cuenta que hubo un momento en que la gente no se podía trasladar, por lo tanto no se acercaba al Registro Civil a inscribir esos nacimientos y por lo tanto lo vamos regularizando de a poco, como los plazos están suspendidos, la gente se está acomodando recién ahora para poner al día todos los trámites correspondientes”. Comparativamente, en 2019 se registraron 2.242 nacimientos y 5 cambios de identidad de género y el año pasado, 1.951 nacimientos y 3 cambios de identidad de género.

Menos casamientos y uniones convivenciales

La titular de la delegación local del Registro Civil, brindó las estadísticas en relación a matrimonios y uniones convivenciales: en 2019, hubo 326 matrimonios (3 igualitarios) y 413 uniones convivenciales, siendo en noviembre el mes en el que se produjeron más (43). En tanto, en 2020, hubo 161 casamientos (2 igualitarios) y 249 uniones convivenciales, siendo febrero el mes que más tuvo (33).



TRÁMITE PARA PASAPORTES

Acerca de la tramitación del pasaporte o el trámite de renovación del mismo, Mondino explicó que “en el 2019 se tramitaron 509 comunes y 77 express y en 2020 se hicieron 306 pasaportes y 24 express, esto claramente como consecuencia de que no se estuvo trabajando de manera normal, la gente no podía salir del país, por lo tanto no tenía urgencia en hacerlos. En enero de 2021, la cantidad de pasaportes que se hicieron cuando se habilitó todo el tema de viajes o habilitamos más turnos por día fue importante; la gente empezó a tramitar más o a renovar los que se están venciendo, porque el pasaporte digital arrancó en el 2011 y son 10 años, con lo cual esa camada los está actualizando”.