Servicios municipales con cronograma especial para este fin de semana largo

La Municipalidad de Rafaela comunica que se prestarán servicios diferenciados con motivo de los feriados correspondientes a los días lunes 15 y martes 16 de febrero, fechas consagradas a la celebración del Carnaval. En ese sentido, la recolección domiciliaria será normal este domingo, correspondiendo a los biodegradables; este lunes 15 no habrá recolección y el martes 16 volverá el servicio con biodegradables.

Con respecto a los residuos recuperables, se solicita conservarlos y sacarlos para su recolección el día jueves 18. Es importante tener en cuenta que las bolsas deberán ser depositadas en los cestos a partir de las 20:00 en todos los casos.

En lo que respecta a la recolección de patios, el servicio comenzará a prestarse a partir del miércoles 17, por tal motivo, se solicita a los vecinos y vecinas disponer en sus veredas las bolsas cerradas y/o manojos con ramas atadas el día martes 16 por la noche para que facilitar su manipulación por parte del personal. Recordemos que este fin de semana, la recolección corresponde al sector 2 que incluye a los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

Por su parte, la línea 147 Rafaela Responde atendió hasta las 13:00 de ayer manera personalizada mientras que desde hoy y hasta el martes se activará el contestador automático. Los operadores volverán a trabajar el miércoles 17, de 7:00 a 19:00, para atender dudas o consultas así como también derivar los mensajes a las áreas correspondientes.

En tanto, el Cementerio tendrá su ingreso habilitado los días lunes 15 y martes 16 en el horario de 7:30 a 19:30. Por otra parte, la Administración permanecerá cerrada ambas jornadas y se dispuso una guardia mínima en caso de sepelio.

Además, este lunes 15 como el martes 16, no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

El Complejo Ambiental estará cerrado este domingo, mientras que mañana lunes funcionará en horario especial, de 7:00 a 13:00, y el martes nuevamente cerrará sus puertas.

Asimismo, el Eco Punto no estará habilitado este domingo, en tanto que este lunes 15 y martes 16, abrirá de 8:00 a 18:00.

Vale recordar que Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina (GUR) desarrollarán sus tareas de manera habitual ya que cuentan como servicios esenciales.

Finalmente, el edificio municipal y los organismos descentralizados no atenderán al público por lo que recién volverán a funcionar el próximo miércoles.