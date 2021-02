Hay promesa de internas en Juntos para el Cambio Nacionales 14 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MORALES. "El radicalismo va a tener su candidato a Presidente".

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La discusión interna entre los partidos que conforman Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones se avivó en la últimas horas con la arenga del gobernador jujeño, Gerardo Morales, al radicalismo, para pelear por el liderazgo y la declaración de Elisa Carrió sobre su disposición a ser "candidata a gobernadora" en 2023.

Tras haber anunciado en diciembre pasado que será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este año, la líder de la Coalición Cívica y co-fundadora del frente opositor, agregó que también está "dispuesta a ser candidata a gobernadora".

La definición de Carrió llegó justo después de que Morales afirmara que "el radicalismo no va a ser furgón de cola de nada" y "va a tener su candidato a Presidente" en 2023 y en una arenga a la UCR, agregó: "No dejaremos que el PRO nos camine el patio trasero del partido. Nosotros no tenemos jefes".

Si bien las declaraciones de Morales y Carrió apuntan a los comicios de 2023, son parte de la interna de cara a las elecciones legislativas de este año, las cuales tienen como condimento extra que se haya puesto en duda la realización de las primarias (PASO), herramienta útil para dirimir este tipo de disputas.

Mientras la coalición opositora se opone mayoritariamente a la posibilidad de suspender las PASO (con la excepción de Morales) y se mantiene atenta a los movimientos del oficialismo en ese sentido, las principales figuras del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, empiezan a pelear por roles más protagónicos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza de a poco en su armado nacional para ser candidato a Presidente en 2023 -recientemente estuvo en Salta- y en ese contexto presta atención al eventual armado de listas para las legislativas en la ciudad de Buenos Aires.

Allí se cruza con otra figura de peso como es Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que en los últimos meses supo capitalizar la buena imagen que cosechó en el electorado porteño durante su gestión como ministra de Seguridad nacional y su discurso, siempre duro contra el kirchnerismo.

En la provincia de Buenos Aires, donde Carrió pide pista, la coalición opositora espera con ansias las primeras jugadas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, con quien la líder de la Coalición Cívica no pretende confrontar sino, por el contrario, potenciarla.

No obstante, en la Provincia también aparecen los nombres de Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno porteño y principal alfil de Rodríguez Larreta, y de Jorge Macri, intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense.

Por el lado de la UCR, el titular del partido, Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, es uno de los dirigentes que, al igual que Morales, suele tener la vocación de pelearle al PRO los lugares de poder dentro del espacio Juntos por el Cambio.

Otro de los caciques radicales que se anotaría en los comicios de este año como candidato a senador nacional es el cordobés Mario Negri, actual presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.

"Mantener la unidad" es una frase que repiten tanto Larreta, como Carrió, Vidal, Bullrich, Morales y Cornejo, al mismo tiempo que seguramente van a pujar por los principales lugares.