* Contestación. "Felicito a Marcos Corach, quien ante una medida de Miguel Lifschitz, presidente de la cámara de Diputados de la Provincia, de no permitir la presencia del periodismo en la reunión a la que asistirá el ministro de Seguridad, le respondió que no era lo correcto. Porque estando la prensa se informará la verdad de lo sucedido en la reunión". Mensaje de Héctor, del barrio Juan de Garay.

* Agroquímicos. "En este espacio un rafaelino dice que los agroquímicos no son perjudiciales para los seres humanos, por lo cual lo invito a una reunión que se llevará a cabo el 19 de marzo en la plaza 25 de mayo. Allí podrá hacer conocer su punto de vista al respecto, y se lo escuchará con atención para luego debatir sobre el tema". Lo dicho por Pablo Williner, presidente de Amigos de la Vida.

* Justicia. "La Justicia parece ser que solamente está dispuesta a fallar, cuando sea para sancionar a alguien afín al Gobierno nacional. Y me pregunto porqué no actuó de la misma manera con gente del anterior Gobierno. Y sino hay que preguntarle al exjuez Oyarbide. El hombre contó cómo se lo quiso comprar. ¿Entonces?". Lo expresado por un ciudadano.

* Certamen de carrozas. "Me parece que en el certamen de carrozas al que hace mención una nota del Diario, hubo una representación rafaelina, que había participado en Pilar. Y tenía una gran jirafa, con un acordeón. Tal vez el periodista que escribió la nota pueda averiguar algo, y seguramente podremos leer otra publicación sobre un tema realmente interesante". Lo dicho por un rafaelino.

* Ruta 70. "Habría que repavimentar en su totalidad la ruta 70 al Oeste de Rafaela. Está en muy mal estado". Voz masculina en el teléfono.

* Buena noticia. "Pese a los muchos que pensaban que no se podría dar, y que hablaron sobre el Gobierno nacional, la realidad indica que YPF logró evitar caer en default con tenedores de un bono, en el canje de la deuda". Pensamiento de Marcelo, del barrio Fátima.

* Paradero de Maxi. "Me llamo Mariela, soy ceresina y hace dos años vivo en Rafaela, y soy madre de dos niños. Desde el momento de la desaparición de Maxi Sosa le presto atención a toda información al respecto, y el abogado de Malagueño, por entonces pareja de Patricia Sayago, abuela del niño, dijo una mujer policía aseguró que hubo dos pistas muy fuertes, muy importantes, y que a ambas se las descartó desde la Fiscalía actuante. Una tenía que ver con gitanos, y se aportaron datos certeros. Para el abogado hubo una mala investigación por incapacidad, y por ende existen responsables. Entiendo que ya no es tiempo de lamentos, pero que los policías investigadores esta vez con la dirección de un nuevo fiscal, podrían recabar información sobre qué grupo de gitanos estuvo en Ceres para la fecha de la desaparición del chico de tres años de edad, y trabajar en consecuencia. Si se trabaja a conciencia, y con profesionalidad y dedicación, seguramente llegará el momento de conocer la verdad. Que es lo que la comunidad en general desea".

* Muerte de empresario. "Al cumplirse un año del empresario Oldani, asesinado en el edificio donde funcionaba su empresa de turismo, el revuelo es grande debido a lo que resultaría una muy desacertada actuación de varios fiscales dependientes de Carlos Arietti, quien durante años trabajó en Rafaela, dos de ellos separados de la investigación. Soy allegada a familiares un bioquímico detenido injustamente durante 10 días, y todo parece indicar que se irá hasta las últimas consecuencias con quienes en la Fiscalía actuaron incorrectamente". De una lectora.