Comienza la Liga Femenina Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se pondrá en marcha la Liga Nacional Femenina de Básquetbol, con buena expectativa teniendo en cuenta que no pudo disputarse el año pasado por la pandemia. La presencia rafaelina se dará en Berazategui, uno de los candidatos al título, donde estará nuevamente Candela Gentinetta.

Se anuncian cuatro partidos para la jornada inaugural: Ferro vs. Los Indios de Moreno (14 hs); Berazategui vs. Española (16hs); Obras vs. Tomás de Rocamora (19hs) y Unión Florida vs. Corrientes Basquet (21.30 hs).

La Liga Femenina contará con 10 equipos. En la Fase Regular se enfrentarán todos contra todos hasta completar un total de 9 partidos cada uno. Los juegos se disputarán todos los fines de semana, en días consecutivos, desde el 13 de febrero hasta el 8 de marzo, cuando finalizará la etapa inicial. Una vez concluida la fase regular, los dos mejores equipos de la tabla general clasificarán directamente al Final 4.

El Final 4 está previsto para los días 19, 20 y 21 de marzo y de allí saldrá el campeón de la temporada 2021.

Por otra parte, cabe mencionar que Berazategui participará de la Liga Sudamericana a partir del 25 de marzo. El otro elenco argentino será Quimsa de Santiago del Estero.