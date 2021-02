Todo previsto para la vuelta a las canchas en la Rafaelina Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por El 6 de marzo, con Formativas y dependiendo de las autorizaciones provinciales, se producirá el comienzo de la temporada 2021.

FOTO ARCHIVO EN PRIMERA./ Está previsto arrancar el viernes 12 de marzo.

Lo pedían, lo esperaban y volverá. La americana picará nuevamente a nivel de partidos oficiales en las canchas de la Asociación Rafaelina a partir de marzo.

Esta semana se activaron las gestiones para el regreso de la competencia, luego de un 2020 sin posibilidades de hacerlo por la pandemia. El presidente Luis Silvano, quien además es vicepresidente de la Federación Santafesina, dialogó inicialmente con el Subsecretario de Deportes del municipio, Ignacio Podio, para evaluar los protocolos a implementar, mientras que en la noche del jueves se realizó la primera reunión de delegados donde se aprobaron los calendarios, sujetos a las respectivas autorizaciones provinciales.

Sobre este tema los números de contagios estabilizados desde hace unas semanas en la bota santafesina y la paulatina apertura de otras disciplinas que no estaban teniendo actividad a nivel de torneos, son un buen aliciente. Sin embargo habrá que esperar ya que al jugarse en gimnasios cerrados, los cuidados son mayores.

No obstante, si la habilitación se demora, se postergará una semana, pero las fechas ya están previstas.



MARZO VIENE CON TODO

El 6 de marzo será el punto de partida para las Formativas, el viernes 12 en Primera División, y el sábado 20 del mismo mes el arranque del Femenino. En cuanto a los formatos, serán similares a los de los últimos años.

Debido a la situación sanitaria, la novedad en formativas será el desdoblamiento por categorías. Un fin de semana se jugará en U13, U15 y U19, mientras que U14 y U17 lo harán el siguiente. Eso se determinó para no congestionar las canchas. Respecto del femenino se está evaluando en qué categorías formativas se va a jugar, dependiendo de la cantidad de chicas en los clubes.



LOS PROTOCOLOS

«La idea es diferenciar bien los tiempos, que cada partido se maneje como una situación aislada, antes había chicos de todas las categorías en la cancha, padres que se quedaban. A las 10 de la mañana se van a jugar los primeros partidos de la tira. Se harán módulos de tres horas , van a ingresar determinada cantidad de personas que la provincia permita. y luego se vaciará el estadio, limpiará y desinfectará, especialmente el sector de banco de suplentes. Entonces luego podrán ingresar las delegaciones de la siguiente categoría para el segundo turno, por eso armamos tres partidos por jornada. El último turno será a las 16», explicó Silvano.

Dentro del estadio, las personas deberán estar con barbijo. Si se juega sin público estará solamente el personal afectado (árbitros y planilleros), además de las delegaciones. Si se autorizan hasta 100 personas (por ahora parece que no, ya que solo sería esa disposición para deportes al aire libre), el panorama será un poco mejor para los clubes. Pero igualmente se deberá hacer un control riguroso para no tener inconvenientes.

Cabe acotar que en cuanto al Minibásquetbol, quedará para más adelante su implementación como ocurría anteriormente. De todos modos, los clubes tendrán la alternativa de realizar encuentros o prácticas por fuera de las tiras, respetando los protocolos.

De esta manera está todo encaminado, tal como se ha informado en otras Asociaciones importantes como Rosario y Santa Fe, para que la rueda del básquet empiece a andar. Los clubes ya se pusieron en marcha (en algunos casos tuvieron un breve receso solo en las fiestas de fin de año) con las pretemporadas y con este aliciente, irán intensificando la preparación.