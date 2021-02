Pase caído en Unión Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Claudio Verino finalmente no jugará en Unión de Sunchales el Federal A. El experimentado defensor que provenía de Chaco For Ever, de acuerdo a lo informado por dirigentes del club albiverde, no quiso presentarse a la revisión médica y por tal motivo decidieron dar de baja las negociaciones.