Se mantiene las 21 como horario para el miércoles Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO PRENSA BEN HUR CUENTA REGRESIVA./ El equipo de Ben Hur que jugó el último partido ante ADIUR.

El partido que deben disputar el próximo miércoles 17 de febrero Ben Hur y Atlético Carcarañá, se disputará desde las 21 -como estaba previsto si era el día 10-, en el estadio Néstor Zenklusen. El área de prensa de la BH lo ratificó en la víspera, recordando que corresponde a la última fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Sur y que tendrá el arbitraje del sanfrancisqueño Agustín López.

El Lobo necesita la victoria para obtener la clasificación, ya que en caso de conseguirlo igualará a su rival en el puntaje, pero con la ventaja de haber empatado en la ida como visitante lo cual por mayor cantidad de puntos en los duelos directos le da el pasaje. Su rival, afectado por 15 contagios de covid, llegará -a priori- sin el mismo ritmo futbolístico que traía hasta el encuentro con 9 de Julio del pasado 31 de enero, ya que tuvo que interrumpir los entrenamientos varios días.

Recordemos que el clasificado en ese encuentro enfrentará a Atlético Paraná, ganador de la Zona 2, en la semifinal por el ascenso. Luego, para determinar uno de los cuatro pasajes al Federal A, el ganador de Litoral Sur enfrentará al ganador de la Región Centro (Racing de Córdoba o San Lorenzo de Alem).



TIEMPO DE FINALES

En el resto del país se empezarán a definir finalistas por los ascensos este fin de semana. Este es el detalle:

Región Patagónica: Independiente de Neuquén vs. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Región Pampeana Sur: ya clasificó Ciudad de Bolívar.

Región Pampeana Norte: Independiente de Chivilcoy vs. Juventud de Pergamino.

Región Centro: Racing de Córdoba vs. San Lorenzo de Alem (Catamarca).

Región Cuyo: Alianza de San Juan vs. FADEP de Mendoza y San Martín de Mendoza vs. Alianza de Villa Mercedes. Los ganadores jugarán la final de Región.

Región Norte: Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico y Atlético Concepción de Tucumán vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Los ganadores jugarán la final de Región.

Región Litoral Norte: Dep. Fontana de Chaco vs. Dep. Victoria de Curuzú Cuatiá.