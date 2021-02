Sin argentinos en el Open australiano Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El tenista argentino Diego Schwartzman perdió en la madrugada de la víspera por 6-3, 6-3 y 6-3 ante el ruso Aslan Karatsev por la tercera ronda del Abierto de Australia y de esta manera ya no quedan representantes de Argentina, en singles, en la competencia que se lleva a cabo en el país oceánico. Schwartzman, quien se encuentra en el noveno puesto del ranking mundial de la ATP, se vio ampliamente superado por una de las sorpresas del grand slam oceánico, quien registró en cancha 50 tiros ganadores, con nueve saques directos.

El moscovita, ubicado en el puesto número 114 del ranking mundial y procedente de la clasificación, despachó al argentino con un 6-3, 6-3 y 6-3 en tan solo 1 hora y 52 minutos en la cancha John Cain Arena, la tercera en importancia del complejo de Melbourne Park, sin importar que se tratara de un Top Ten.

Así, el potente ruso, de 27 años, avanzó a la segunda semana en su primera participación en el cuadro principal de un grand slam: el próximo rival será el ganador del duelo entre canadienses Denis Shapovalov-Felix Auger-Aliasssime. Karatsev es la revelación del torneo, ya que en su debut absoluto en un Grand Slam no cedió ningún set en los tres partidos que ganó, los anteriores al italiano Gianluca Mager (96) y al bielorruso Igor Gerasimov (79).

Por su lado, el deportista argentino, de 28 años, había superado en las rondas previas al sueco Elías Ymer (205) y al francés Alexandre Muller (210), pero este viernes no pudo repetir esas actuaciones.

Con la derrota del "Peque" ya no quedan argentinos que compiten en singles en el Abierto de Australia ya que, anteriormente, se habían despedido del primer grand slam de la temporada Federico Coria, Guido Pella, Juan Ignacio Lóndero, Federico Delbonis y Nadia Podoroska.

En tanto, en el cuadro de dobles sigue adelante el tandilense Máximo González junto al italiano Simone Bolelli, ya que se clasificaron a la tercera ronda tras superar a la dupla conformada por los italianos Lorenzo Sonego y Andrea Vavassori por 6-2 y 7-6 (7-5).