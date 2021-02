Unión lo empató en el final con gol de Marco Bognino Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por LIGA PROFESIONAL

FOTO WEB FESTEJO. / Borgnino ya metió el zurdazo y todos celebran con el rafaelino.

SANTA FE, 13 (NA). - Un tremendo tiro libre ejecutado por el ingresado zurdo Marco Borgnino le permitió ayer a Unión rescatar en casa un empate frente a Atlético Tucumán por 2 a 2, en la última jugada del partido que abrió la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El "Decano" no pareció sufrir la salida del exitoso entrenador Ricardo Zielinski y en el estreno de Omar de Felippe se adelantó dos veces gracias a los goles de Ramiro Carrera y el defensor Santiago Vergini, a los 16 y 40 minutos de la primera mitad.

El "Tatengue", en tanto, lo había empatado transitoriamente gracias a un fuerte remate de media distancia del mediocampista Martín Cañete, a los 29 minutos de esa etapa inicial, y luego hizo méritos durante todo el complemento para llegar a la igualdad.

Pero cuando parecía que se quedaba sin tiempo, Borgnino metió una rosca de zurda desde más de 30 metros y sorprendió a Cristian Lucchetti, que no pudo evitar el 2-2 final.

Atlético Tucumán será local el próximo fin de semana de Central Córdoba de Santiago del Estero en el interzonal de la segunda fecha, mientras que Unión visitará a Huracán.



Unión 2 - Atl. Tucumán 2

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Darío Herrera.



Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera (90m Gerometta), Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Carlos Portillo; Kevin Zenon (59m Marco Borgnino), Martín Cañete, Nelson Acevedo, Gastón González (59m J. García); Mauro Luna Diale y Fernando Márquez (75m M. Pittón). DT: Juan Pablo Azconzabal.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Agustín Lagos, Santiago Vergini, Guillermo Ortíz (84m Ortíz), Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis (61m Ruiz Rodríguez), Ramiro Carrera (78m Monzón); Kevin Isa Luna (61m Lotti) y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.



Goles: 16m PT Carrera (AT), 29m PT Cañete (U), 39m PT Vergini (AT), 48m ST Borgnino (U).