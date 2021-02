San Lorenzo inicia el ciclo Dabove Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Sin los hermanos Romero y con los refuerzos de arranque, San Lorenzo dará hoy inicio al ciclo de Diego Dabove, cuando reciba a Arsenal, en el Bajo Flores, por la primera fecha de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Fernando Espinoza y la televisación de TNT Sports.

Si bien no lo confirmó oficialmente, el flamante entrenador "azulgrana" viene probando en los entrenamientos sin Oscar y Ángel Romero, los futbolistas paraguayos que eran una fija en el ciclo anterior.

Ambos jugadores habían protagonizado algunos episodios disciplinarios, pero sus desempeños habían sido de lo mejor - sobre todo el de Ángel- dentro de la magra campaña del "Ciclón".

En tanto, los tres refuerzos que ya fueron presentados entre semana estarían en el once titular, siempre y cuando lleguen los papeles, algo que por Boedo descuentan que ocurrirá.

Se trata de Diego Braghieri, Jalil Elías y Lucas Melano, mientras que siguen esperando por Yeison Gordillo y Franco Troyansky.

Lo del ex Unión está más avanzado, ya que hizo la revisión médica y solo falta que estampe la firma en el contrato que lo unirá a San Lorenzo.



Posibles formaciones:

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri, Bruno Pitton; Jalil Elías, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Nicolás Fernández, Franco Di Santo y Lucas Melano. DT: Diego Dabove.



Arsenal: Nicolás Navarro; Julián Navas, Emiliano Méndez, Gastón Suso y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Leonel Picco, Nicolás Castro y Alan Ruiz; Jhonatan Candia y Bruno Báez. DT: Sergio Rondina.