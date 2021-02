Inglaterra ante Italia y Escocia recibe a Gales Deportes 13 de febrero de 2021 Redacción Por RUGBY

Este sábado se pondrá en marcha la segunda fecha del Seis Naciones 2021. A las 11.15hs jugarán Inglaterra vs Italia, en Twickenham. Luego, desde las 13.45hs se enfrentarán en Murrayfield, Escocia ante Gales. Para el domingo quedará Irlanda vs Francia, a las 12hs.

Inglaterra, último campeón, afrontará en los papeles un encuentro accesible ante los italianos que vienen de ser goleados por Francia. Ganar es la única opción que tiene el conjunto dirigido por Eddie Jones si quiere continuar con sus aspiraciones en esta competencia. Mientras que la Azzurra deberá hacer un gran esfuerzo para romper una racha negativa de siete años sin ganar en suelo londinense.

Escocia, que arrancó con el pie derecho, tendrá la difícil tarea de enfrentarse con un equipo que mostró un sólido rugby como lo fue Gales en la victoria sobre Irlanda en Cardiff. Ambos llegan como ganadores y un resultado favorable los pondrá en lo más alto de la tabla.

Por último, Irlanda que tuvo un inicio con un sabor amargo por la derrota ante los del “dragón” en el Principality Stadium, deberá medir fuerzas con una de las Vedette del Seis Naciones, Francia, en condición de local. Los dos tienen un gran potencial en sus nombres propios, pero el dueño de casa no podrá contar ni con su capitán, Johnny Sexton ni con la experiencia de Conor Murray, lo que hace pensar un panorama complicado. Los del gallo prácticamente pisarán suelo irlandés con todas sus figuras con el único objetivo de ganar para seguir en lo más alto y continuar afianzándose en un torneo que no levanta la copa desde 2010.