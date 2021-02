Boomerang de recomendaciones Información General 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Por Leo Gómez



¡Hola Amigos! ¡Hoy los invito a Francia! Creadores, actores, escenarios e idioma, todos situados en el país galo. La buena ficción, no solo viene de Norteamérica. No acudo a estrenos ni éxitos de taquilla en todos los títulos y seguramente alguna de estas 4 historias ya tiene un tiempo. Si no las viste… no dejes pasar la oportunidad de dejarte llevar por estas opciones que te propongo.



SERIES:

LA MANTIS: (2017 +16 Miniserie policial, suspenso)

En este excelente policial, un detective no tiene otra opción que recurrir a una asesina serial detenida hace décadas, para intentar resolver una sucesión de macabros homicidios. Súper entretenida y llena de suspenso, atrae rápido la atención del espectador. Todo el misterio se resuelve en 6 capítulos colmados de oscuridad, falsas pistas y seducción a cargo de la protagonista al mejor estilo Lecter.



LUPIN: (2021 +13 1 temporada. acción)

Con excelente recepción en la plataforma de la N roja, somos invitados a la acción e investigación de la mano de un villano que se viste de héroe en cada capítulo. Tiene adrenalina y dinámica constante. El guión es simple pero efectivo y si nos dejamos llevar es una historia con flashbacks y muchas preguntas sin respuestas que obligan al protagonista a “trabajar” en la búsqueda de la verdad que oculta el pasado. También es una buena oportunidad de conocer a Arsene Lupin, un personaje histórico de la narrativa francesa.



PELICULAS:

LAS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS DE ADELE BLANC SEC: (2010 ATP 107 Min Comedia y aventuras)

Mi mayor apuesta de estas 4 recomendaciones. Dirigida por el gran Luc Besson (quinto elemento, el perfecto asesino, etc) En esta ocasión de la mano de Adele Blanc Sec, vamos a disfrutar de aventuras, humor e ingenio alocado. Todo al mejor estilo Indiana Jones, pero con el toque femenino y francés en su punto justo. Basada también en un cómic galo, nos invita a escaparnos un poco de temáticas duras o realistas para sumergirnos en lo desopilante durante poco más de hora y media.



AMELIE: (2001 +13 120 min Comedia fantástica)

En mi opinión, sin dudas es la mejor película francesa de los últimos 20 años. Una delicia en lo visual, una protagonista que te invita a mirar el mundo con sus ojos y el toque de humor siempre presente, convierten en clásico esta obra de Jean Pierre Jeunet. Es para celebrar también la perfecta interpretación de Audrey Tautou que llena de magia toda la pantalla. Si no la viste, es imperdible. Si la viste, lo cual es muy probable, vuelve a mirarla.