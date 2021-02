Textos para el recuerdo Información General 13 de febrero de 2021 Redacción Por El sábado pasado anunciamos esta sección que entregará por varias semanas la opinión de algunos protagonistas del Festival Nacional de Folclore a través de sus sucesivas ediciones. Hoy se suman otros aportes que agradecemos.

FOTO RCHIVO R. PALMER// INOLVIDABLES//Los Cantores de Quilla Huasi: Navarro, Valles, Lastra y Palmer. ARTE J.DELFINI// IMAGEN 2021// Homenaje al centenario de Ariel Ramírez.

(Especial para LA OPINION) De Cosquín tengo los mejores recuerdos. Desde que Julio Marbiz junto a Mabel Ongaro me llamaron para trabajar en el festival, ellos fueron mis mejores maestros. Luego gracias a la Comisión de Folklore pude continuar y estar a cargo de una sede del Pre Cosquín varios años. Trabajar para los artistas y para Cosquín es la mejor experiencia que se puede tener.

Silvia Palmolella - promotora, productora y agente de prensa



En la década del 60, en uno de las noches de Cosquín, nos tocó vivir una de las experiencias más recordables de las tantas que vivimos en nuestra historia. Como casi todas las noches allí, tuvimos que cerrar la programación, a casi la mañana siguiente. El público se iba entusiasmando tanto, que no podíamos cantar la última, y poco a poco se fueron subiendo al escenario y nos rodearon, hay fotos que testimonian ese momento. Nos tuvieron allí hasta que se les ocurrió bajarnos y en hombros llevarnos hasta la calle, donde nos pusieron encima de la caja de un camión sodero, y en ese lugar insólito estuvimos cantando no recuerdo cuánto tiempo. Inolvidable experiencia, pasaron ya muchos años, pero aquello lo llevo en el corazón como uno de los mejores regalos que nos dio la vida en nuestra historia...

Roberto Palmer - músico exQuilla Huasi desde España



Ya vengo extrañando Cosquín desde el final de la edición 2020 que tuve la suerte de poder estar, poco tiempo antes que se declarara la pandemia, así que te imaginarás el sentimiento de amor que siento por ese Valle de Punilla. Cosquín fue mi primer contacto con el folklore por los primeros años del Festival, en donde mi niñez se nutría de la música y la poesía fundamentalmente de Salta, su paisaje y las noches que a través de la radio y después la televisión nos mostraba. Ya de adolescente, la visita a la ciudad de Cosquín como protagonista de compartir todo lo que ofrece año tras año. Después como periodista para llevar la palabra, la música de todo lo que acontece en sus nueve lunas, lo que aprendimos cada año en el Congreso del Hombre Argentino y su Cultura cuando se realizaba a la mañana dentro de los días del Festival, El Patio de la Escuela Roca con el Encuentro de los Poetas, las Peñas. Son tantas las vivencias compartidas con hermanos del camino en donde pudimos allegarnos y querernos entrañablemente, conocer a nuestras familias que eran parte de esa comunión. Una cita ineludible en mi caso con Roberto Lázaro de Paraná, Raúl Vigini de Rafaela y Mario Arancibia de Mendoza. Tanto para contar. Recuerdo las entrevistas en la terraza detrás del escenario Atahualpa Yupanqui a Teresa Parodi, recién llegada de Corrientes, al Chango Spasiuk muy jovencito del que aún conservo una fotografía, las hermanas Ernestina y Candelaria Cari de Jujuy. Vimos el cambio de escenario de chapa por uno de estructura Astori. Una sola vez me quedé hasta el día siguiente y esa mañana pasé por la plaza ya toda desmantelada y me causó tal tristeza que nunca más lo hice. Siempre me volví el día antes. No falté una sola edición desde 1988 como laburante para los medios en que estuve. Me vienen tantas cosas a la memoria que estoy con un nudo en la garganta. Los encuentros en Cosquín para la última semana de enero son únicos e irrepetibles, en la Plaza Próspero Molina, en sus calles, Congresos, Escenarios callejeros, la Feria de Artesanías, las charlas y conferencias, no se dan en otros sitios. Conservo los casetes con las notas de todo ese tiempo. Cosquín va mucho más allá de los tiempos, de los intereses económicos, de las discográficas y representantes de artistas, sigue siendo el Encuentro de los abrazos, del cariño, la amistad y de toda la provincianía con sus tonadas y su expresión más legítima volcada en cada rincón de la Capital Nacional del Folklore.

Orlando "Colo" Bonfigli - comunicador de Oncativo (Córdoba)



La imagen de Cosquín 2021

La Imagen Oficial de Cosquín 2021, es un sentido homenaje a los 100 años del natalicio de Ariel Ramírez: músico, compositor y pianista quien llegara al Festival Nacional de Folklore por primera vez en la cuarta edición del año 1964. Corresponde a una acuarela pintada por el artista Juan Delfini ilustrador de La Voz del Interior.