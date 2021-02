Extiende las inscripciones 2021 Información General 13 de febrero de 2021 Redacción Por Por la importante cantidad de consultas recibidas, esta Universidad Pública decidió extender la posibilidad de inscribirse una semana más, hasta el 19 de febrero en www.unraf.edu.ar. Para quienes estén pensando en continuar estudios universitarios y todavía no decidieron qué carrera elegir, hay una completa descripción de todas las opciones en la misma web. Allí también figura información sobre las becas y pasantías, deportes, Campus Virtual, idiomas e intercambios y otras actividades que ofrece esta casa de estudios.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) informa a toda la comunidad que las Inscripciones 2021 se extenderán hasta el 19 de febrero inclusive. Desde esta casa de estudios informaron que en las últimas semanas se intensificaron notablemente las consultas por las múltiples carreras innovadoras que integran su oferta académica por lo que se decidió brindar esta posibilidad a quienes aún no decidieron qué y dónde estudiar. No obstante, sugieren no dejar el trámite de inscripción para último momento para así evitar una sobrecarga en el procesamiento de datos.

La inscripción para todas las carreras se realiza en www.unraf.edu.ar. A través de la misma web puede accederse a toda la información sobre el plan de estudio, el campo de acción profesional y un video explicativo a cargo de los directores de cada carrera. Además, hay información sobre las becas a las que pueden postularse las y los estudiantes de esta casa de estudios, así como también la posibilidad de aprender idiomas, hacer deportes y participar de intercambios internacionales.

El trámite de inscripción se realiza completamente online a través del sistema de autogestión SIU GUARANÍ, utilizado por todas las Universidades Nacionales. Allí, deben cargarse todos los datos y adjuntar una copia digital de la documentación requerida. Es posible inscribirse con materias adeudadas de la escuela secundaria. No obstante, la fecha límite para presentar el certificado de estudios secundarios completos es el último día hábil del mes de abril del año de ingreso a la Universidad, sin excepción. En el caso de los ciclos de complementación curricular, el documento requerido es la fotocopia legalizada del título o constancia de título en trámite.

A los ingresantes 2021, la UNRaf informó que el cursado del primer cuatrimestre comenzará el 8 de marzo y será con modalidad virtual a través de su Campus Virtual. En un comunicado difundido en redes sociales, la institución expresó: “Nuestro compromiso con la excelencia académica, el bienestar de la comunidad universitaria y el resguardo de la salud de todas y todos nos obliga a pensar las mejores estrategias posibles para avanzar con las precauciones correspondientes. Por ello, informamos que, debido a la pandemia de COVID 19 aún vigente, el cursado del Taller de Introducción a los Estudios Universitarios (TIEU) y las materias correspondientes al Ciclo de Formación General (CFG) se cursarán a través de nuestro Campus Virtual".

Seguidamente el comunicado sugiere “a los y las estudiantes ingresantes 2021 que permanezcan atentos a sus correos electrónicos y a nuestras redes sociales y web para que podamos comunicarnos de manera eficiente y comenzar con nuestro calendario académico a partir del 8 de marzo. Habrá todo un equipo trabajando duro para acompañarlos de la mejor manera. Sentimos el orgullo de darles la bienvenida.”