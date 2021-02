WarnerMedia prepara una serie argentina sobre freestyle Sociales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (Télam). - La serie argentina sobre freestyle "Días de gallos", con importantes referentes del género como el trapero Ecko y un elenco de consagrados actores y actrices, será una de las producciones originales con las que llegará la plataforma de streaming HBO Max en su lanzamiento en junio en América Latina, según anunció ayer el grupo WarnerMedia en un comunicado.

La serie, que se encuentra en etapa de rodaje en Buenos Aires y es coproducida por Zeppelin Studios, presentará el competitivo mundo de las batallas de freestyle rap, en un drama juvenil protagonizado por Ángela Torres, Ecko y Tomás Wicz.

“Estoy muy contenta de estar haciendo 'Días de gallos' porque siento que aborda los conflictos que atraviesan una gran parte de les jóvenes de hoy en día, con una visión muy sincera”, dijo Ángela Torres, que encarnará a Rafaela, en el mensaje a la prensa.

Por su parte, Ecko, uno de tantos artistas de repercusión internacional surgidos de las competencias de El Quinto Escalón en Plaza Rivadavia comentó: “En esta serie se ve retratado el mundo del que vengo yo, del freestyle, o sea que me siento muy cómodo por eso y por el gran equipo de trabajo con el que contamos”.

“Para mí es un orgullo formar parte de 'Días de gallos' porque es una serie valiente. Es la serie que hubiera necesitado ver de adolescente. Sin dudas va a marcar un antes y un después en la forma de convocar a la juventud y representarla por los personajes que la componen, tan diversos, reales y necesarios”, agregó Wicz.

Grandes referentes de la pantalla nacional como Julieta Zylberberg, Carlos Portaluppi, Delfina Chaves y Rafael Spregelburd serán de la partida, pero también otros freestylers y artistas del hip hop argentino como Roma, NTC, Klan, Cacha, La Joaqui y la actriz drag La Queen.

La serie constará de 10 episodios de 45 minutos cada uno, añadieron los voceros.



Otro proyecto

En tanto, otro proyecto de Max Originals de Latinoamérica para la plataforma, ya en proceso de rodaje en México, es la comedia "Búnker", que tendrá ocho episodios de media hora y es producida por Dopamine.

El elenco incluye a Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Ricardo Polanco, Liz Gallardo, Adrián Vazquez, Claudette Maille, Giselle Kuri, Victor Oliveira y Jesús Zavala.

La plataforma de WarnerMedia, que lanzó en mayo de 2020 en Estados Unidos y finalmente anunció ayer su desembarco próximo en la región, buscará hacerse un lugar en el mercado que domina Netflix.

HBO Max contará con los contenidos ya existentes de poderosas marcas como HBO, los canales del grupo Turner (TNT, Space, Warner Channel, TBS, Adult Swim), el centenario estudio cinematográfico Warner Bros., de la editorial de superhéroes de DC, un catálogo infantil y una línea de producciones originales tanto internacionales como locales.

Por ejemplo, series como "Raised by Wolves", producida por Ridley Scott, o "The Flight Attendant" con Kaley Cuoco, de gran repercusión en su estreno en Estados Unidos, estarán disponibles también a través de HBO Max.