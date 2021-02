En la región, cultivos tardíos muestran un estado óptimo Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por En los departamentos del centro norte santafesino ya se sembraron 97.800 hectáreas de girasol en tanto que el avance de cosecha era del 50%; 88.200 ha de maíz temprano; 935.000 ha de soja temprana; 75.000 ha de sorgo; 517.000 ha de soja tardía y 80.100 ha de maíz tardío.

FOTO BOLSA DE COMERCIO SOJA. En la región los campos presentan un buen estado.

Después de las intensas lluvias de la última semana de enero y primeros días de febrero que causaron daños en algunas zonas, los cultivos agrícolas del centro norte santafesino comenzaron a reaccionar y a desplegar sus potenciales genéticos, destacó el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Al cierre del informe, el martes pasado, ya se habían sembrado 97.800 hectáreas de girasol en tanto que el avance de cosecha era del 50%; 88.200 ha de maíz temprano; 49. 850 ha de algodón; 935.000 ha de soja temprana; 75.000 ha de sorgo; 517.000 ha de soja tardía y 80.100 ha de maíz tardío.

Con respecto al girasol, a medida que pasaron los días post lluvias mejoraron lentamente las condiciones físicas de los suelos, la transitabilidad de los caminos y la accesibilidad a los lotes, lo que posibilitó el ingreso de equipos y cosechadoras, reanudándose así, el proceso de recolección del girasol con diferentes ritmos, según cada departamento, lográndose un grado de avance del orden del 50% y de 2 puntos porcentuales intersemanal.

Los valores de los rendimientos continuaron siendo similares a los enunciados en el informe anterior, pero siempre variando, según las áreas. Los menores resultados se obtuvieron en el norte, con promedios que fluctuaron entre los 11 y 12 qq/ha. En la zona centro, los mismos alcanzaron los 16 a 18 qq/ha.

El girasol obtenido arrojó buenos a muy buenos valores de materia grasa, hasta el momento, muy cercanos o igual al 50%.



MAÍZ TEMPRANO

Y TARDIO

Los maizales con destino comercial, no variaron sus estados, un 75% de los cultivares se encontraron de buenos a muy buenos, con lotes excelentes, sin inconvenientes para su normal desarrollo, regular un 15% y un 10% pasó a malo, con marcados síntomas de estrés termo-hídrico y con mortandad de plantas, sin recuperación. Estos dos últimos casos, se evidenciaron en mayor proporción, en suelos con aptitudes agrícolas no ideales o con ciertas limitantes.

En tanto, en relación al maíz tardío el proceso de emergencia o germinación y posterior crecimiento, se detectó sin inconvenientes y con buen estado sanitario. Con el transcurso de los días, los diferentes eventos climáticos acaecidos, favorecieron el desarrollo y avance de los estados fenológicos, presentando estados óptimos, buenos – muy buenos a excelentes, expresando todo su potencial genético. Los maizales no evidenciaron inconvenientes sanitarios por plagas o enfermedades.



SOJA TEMPRANA

Y TARDIA

Continuó observándose una recuperación de los sojales, como consecuencia de las condiciones ambientales que reinaron en los últimos veintisiete días, que favorecieron su normal crecimiento. Por lo cual se observó un 95 % en estado bueno a muy bueno con lotes excelentes, un 4 % regular y un 1 % malo, según el reporte del SEA.

En lo que hace a soja tardía, con las precipitaciones semanales continuó mejorando su estado, encontrándose bueno - muy bueno a excelente.

El stand de plantas logrado fue en general el adecuado, buena germinación y emergencia, observándose en ciertas zonas y sectores que los cultivares evidenciaron un menor crecimiento o desarrollo de las plantas, en comparación al ciclo anterior. Pero, ante las condiciones ambientales, los mismos se recuperaron, presentando a la fecha, mejores estados vegetativos y estructura de plantas.



SORGO GRANIFERO

Los cultivares de sorgo granífero, en un porcentaje cercano al 90 %, no presentaron ningún inconveniente en su desarrollo y siendo bueno su estado sanitario, hasta el momento.

Caracterizado por su rusticidad ante condiciones adversas y su capacidad de reacción, en la campaña 2020/2021 no fue la excepción y se detectaron rápidos mejoramientos en los distintos sorgales del área del SEA.



AGUA ÚTIL

Por último, el informe del SEA subraya que en la superficie total del área de estudio, del centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm en los suelos, se consideró óptima en general, pero excesiva en áreas puntuales, con encharcamientos - anegamientos en posiciones topográficas bajas.