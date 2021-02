Precios sostenidos por la demanda de hacienda Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por En el remate de Rosgan, la firme demanda de hacienda llevó a que los precios se muestren con tendencia alcista.

En vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario, Rosgan realizó el miércoles un remate de más de 12.700 cabezas en la previa de lo que será la zafra 2021 que está por comenzar el próximo mes. Los once consignatarios del país que integran el mercado estuvieron rematando sus lotes desde ocho ciudades, todo monitoreado desde Rosario.

El director Ejecutivo del mercado, Raúl Milano, afirmó que está conforme con el resultado de esta subasta: “En un mes donde todavía no comenzó la zafra pero empezaron a despuntar los buenos lotes, ayer pudimos ver la firmeza de la demanda ante lotes que en su mayoría era livianos y que pusieron bien alta la vara de precios”.

Milano señaló que “todavía no aparecen las grandes remisiones de tropas pero el gran actor de este mes es la demanda, donde volvió a parecer un jugador importante que estuvo ausente todo el final de año pasado y mostró su interés en comenzar a llenar corrales: el feedlot”. De esta forma, “el sistema de confinamiento le dio solidez a una demanda que hasta ahora era traccionada por los invernadores tradicionales que buscando el resguardo de su capital compró durante todo el 2020”.

Por último, el director del mercado se refiere a la recría: “En este mes de febrero, volvieron a aparecer muchas categorías con algunos kilos de más donde novillitos y vaquillonas mostraron como la recría se consolidó y los productores después de estas buenas lluvias decidieron darle más kilos a sus animales limitando una oferta tempranera que sabe que los precios seguirán siendo buenos”.



LOS PROMEDIOS

POR CATEGORIAS

A continuación, los precios promedios por categoría registrados en el remate de Rosgan:

-Terneros $207,02;

-Novillos de 1 a 2 años $166,51;

-Novillos de más de 3 años $154,81;

-Terneros y as $193,72,:

-Terneras $185,93;

-Novillos Holando $130,90;

-Vacas de invernada $117,57;

-Vaquillonas de 1 a 2 años $165,36;

-Vaca con cría al pie $36.916,71;

-Vaca con garantía de preñez $66.000;

-Vaquillonas con garantía de preñez $70.294,12.

Cabe recordar que el mercado ganadero Rosgan está integrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y las siguientes casas consignatarias: Reggi y Cía. SRL, Ildarraz Hnos. SA, Etchevehere Rural SRL, Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada, Ferialvarez SRL, Gananor Pujol SA, Aguirre Vázquez, Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L., Álzaga Unzué y Cía. S.A. y Colombo y Colombo SA.