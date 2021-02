“No hay que temer al debate y al diálogo constructivo" Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo precisó el diputado rafaelino Juan Argañaraz, luego de que el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, no se presentó ayer ante los diputados que integran la Comisión de Seguridad de dicha Cámara.

Como se esperaba, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, no asistió ayer a la reunión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para informar sobre el plan que desarrolla su cartera para reducir los niveles de violencia y delincuencia que se registran en distintas ciudades, con epicentro en Rosario.

Si bien el funcionario había comprometido su presencia cuando fue convocado, la semana pasada, hace tres días ratificó su decisión pero planteó condiciones, como solicitar a la Comisión que habilite el recinto de sesiones de la Cámara porque tenía previsto concurrir con todos sus asesores, a la vez que exigió la presencia de la prensa durante la reunión. Los requisitos fueron rechazados por los diputados, un contrapunto que derivo en el fracaso del encuentro.

En este marco, el diputado que integra el Bloque Somos Vida y Familia, el rafaelino Juan Argañaraz, opinó sobre la no concurrencia del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ante los diputados que forman parte de la Comisión de Seguridad Pública.

“Con respecto a lo sucedido con el Ministro de Seguridad y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, estoy convencido que no tenemos que tenerle miedo a los debates y al diálogo constructivo. Todo lo contrario. Sin dudas, que lo intercambios entre ambos poderes deben ser en beneficio de los ciudadanos que, muchas veces se sienten prisioneros de las idas y vueltas de quienes ocupamos cargos políticos y no ponemos en primer lugar a la gente y sus necesidades. Debemos, una vez por todas, dejar de lado las mezquindades políticas y trabajar verdaderamente por el bien común de los santafesinos, mucho más en un tema tan delicado y sensible como es la seguridad, que indudablemente en la actualidad ocupa el primerísimo lugar en cuanto a los temas prioritarios y que más preocupan a la ciudadanía”, consideró el legislador rafaelino.

Argañaraz indicó: “Los vecinos nos lo transmiten en cada charla, en cada visita, en cada recorrido, por las redes sociales, por mensajes, llamadas, a través de todos los medios, que se trabaje fuertemente en políticas públicas sobre seguridad. Es un tema que no puede esperar a que los políticos nos pongamos de acuerdo en cuanto a las formas de una reunión. Estoy convencido que el Sr. Ministro debe dar explicaciones y fundamentar de qué manera está actuando su cartera, acompañado o no por su equipo de asesores y con la presencia o no de los medios de comunicación, eso no es lo realmente importante. Lo que importa, es que se logre el tan esperado debate sobre la seguridad en nuestra provincia. Las chicanas en nada construyen, sólo generan más indignación en el pueblo, quienes nos exigen que trabajemos y les mejores la calidad de vida. La seguridad de las familias santafesinas debe ser la prioridad por sobre las formalidades y debe concretarse de manera urgente, sin más demoras ni excusas”.

“Es imprescindible que quienes tienen responsabilidades sobre la seguridad de los santafesinos se pongan de acuerdo y de manera inmediata y que no se repitan hechos como estos que sólo enojan más a los ciudadanos y los alejan y enfrentan a la política. Como bloque siempre apostaremos al diálogo, a la búsqueda continua y constante de consensos, a las críticas constructivas entre los poderes en beneficio de los ciudadanos”, advirtió Argañaraz. Y agregó: “La seguridad debe ser la prioridad, la violencia es cada vez más extrema, no podemos permitir que se sigan perdiendo vidas. Todos los partidos debemos unirnos en la búsqueda de soluciones y en propuestas superadoras a todo lo que se hizo hasta el momento, y aprender de los errores del pasado. La historia debe enseñarnos. Indudablemente es el tema que más afecta a la sociedad toda, va desde lo urbano a lo rural”, concluyó el diputado provincial.