La CGT apuesta en este 2021 a fortalecer la capacitación Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por

En la reunión que mantuvieron los representantes de los diferentes sindicatos que integran la CGT Rafaela, con el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, se planteó como prioritario poder reforzar las capacitaciones, para de esta manera movilizar el mercado laboral.

El titular de la CGT Rafaela y de la Seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Roberto Oesquer, valoró esta primera visita a la ciudad del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri y destacó la predisposición de funcionario para canalizar las inquietudes planteadas en el encuentro que mantuvieron con los representantes de los diferentes sindicatos.

“Conseguimos esta reunión con los gremios de la ciudad, donde se estuvo interactuando respecto a las posibilidades que va a haber en capacitaciones para dejarlas a disposición de los gremios y para que todo aquel que las necesite las pueda tener. Estuvimos trabajando y se puso a disposición un inmueble para la futura Comisión Médica que va a funcionar en Rafaela por el tema de la Ley de ART; de alguna manera creo que lo interesante era que tener el contacto y que lo conozcan al Ministro”, explicó Oesquer.

El dirigente metalúrgico insistió en que para este 2021 la idea es hacer mucha capacitación y trabajar en ese sentido con el Ministerio, en consonancia con los gremios. “Es necesario fortalecer todo lo que es la estructura laboral de la ciudad, seguramente todo lo que esté a disposición vamos a aprovecharlo porque hay muchas instituciones gremiales que tiene lugares para capacitar, que tienen estructura propia y hay utilizada para formar a alguien y que tenga una salida laboral. Nosotros tenemos un Centro en la ciudad, en donde vamos a estar desarrollando cursos, ya que este año por la pandemia no lo habíamos podido hacer”.

Oesquer, que también se desempeña como director Provincial de Asuntos Gremiales, habló de las paritarias de este año y dijo que “hubo muchos inconvenientes para discutir la paritaria 2020, ya que hubo muchos arreglos transitorios con bonos no remunerativos; muchos gremios pudieron terminar cerrando la paritaria del año sobre finales de año, cosa que nos pasó a nosotros, que se terminó arreglando un 39,5% en el mes de diciembre, que la gente lo está terminando de cobrar en enero y febrero, y el acuerdo dura hasta 31 de marzo”.

“Se va a tener que discutir paritaria este año, el gobierno tiene alguna idea por la inflación que prevé el presupuesto, pero más allá de los porcentajes, me parece que se tiene que fortalecer y hacer un trabajo fuerte en llegar a algún acuerdo de precios y salarios, porque si tenés un 50% de aumento y la inflación es del 60 siempre perdemos. Me parece que hay que trabajar mucho en tratar de frenar el índice inflacionario y hacer un acuerdo”, sostuvo el titular de la CGT local.