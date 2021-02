Repunta la industria rafaelina luego de la crisis por la pandemia de Covid Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Aumentó de 69 a 74% el uso de la capacidad instalada entre las firmas industriales de la ciudad durante el último cuatrimestre del 2020. El balance entre las incorporaciones y las bajas muestra un aumento neto de 300 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial durante el año pasado. Los datos que confirman el crecimiento surgen de la presentación de los resultados de la 7ª medición del Observatorio Industrial de Rafaela.

FOTO PRENSA MUNICIPAL AUTORIDADES. Luis Castellano y Diego Peiretti al participar de la presentación de los datos del 7° Observatorio Industrial. GRAFICO ICEDEL

Tras una importante caída en el nivel de actividad económica por el impacto de la pandemia de Covid y las medidas sanitarias adoptadas para restringir la circulación en la cuarentena, la industria rafaelina continúa mostrando signos de recuperación: el uso de la capacidad instalada promedio se encuentra en un 74%, un nivel superior al 69% registrado en enero de 2020 previo a la pandemia. Así se desprende del séptimo monitoreo del Observatorio Industrial de la ciudad que comprendió el último cuatrimestre del año pasado y que se presentó ayer en el marco de un encuentro virtual que encabezaron el intendente, Luis Castellano, y el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti.

En mayo de 2020, a inicios de la pandemia, el uso de la capacidad instalada fue del 56% mientras que en septiembre de 2020 se comenzaron a advertir los primeros signos de recuperación, con un promedio de uso de la capacidad instalada del 69%, que se consolida con el actual 74%. "Este dato es positivo si se lo compara con el promedio nacional, que en noviembre -último dato publicado por el INDEC- fue del 63,3%; y sigue demostrando la fortaleza del entramado industrial de la ciudad", destaca el informe

El objetivo de la encuesta es monitorear el desempeño económico reciente, indagar respecto a las perspectivas económicas de mediano plazo y conocer las principales dificultades que atraviesan las empresas de la ciudad. El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, y la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en colaboración con diversas instituciones de la ciudad, tuvieron a su cargo la realización del informe.

La mejora en la actividad industrial también se avizora en la percepción del desempeño individual de cada empresa. En este sentido, a inicios de 2021 son más las empresas que consideran estar mejor que a principios de 2020 (38,8%), que aquellas que señalan encontrarse en una peor situación (23,5%).

También, al reactivarse la actividad, cada vez más empresas han mencionado la necesidad de ampliar la dotación de planta. A comienzos de año, solo algunas pocas empresas (todas de sectores "esenciales") mencionaron tener una dotación menor a la necesaria. Hoy las empresas que necesitan incorporar personal (21,2%) superan holgadamente a las empresas que consideran estar excedidas de gente (9,1%), lo cual abre un horizonte optimista de cara al futuro.

Cabe resaltar además que el balance entre las incorporaciones y las bajas muestra un crecimiento neto de 300 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial de Rafaela durante el año 2020.

Un impacto de la pandemia que todavía persiste es el freno de la actividad económica global: el comercio internacional cayó a los niveles de intercambio del año 2009 (efectos de la crisis de las subprime). En este sentido, la industria rafaelina no es una excepción porque, durante 2020, fueron más las empresas que redujeron sus exportaciones (42,3%) que aquellas que incrementaron sus envíos al exterior respecto al año 2019 (23,1%).

Otro fenómeno que trajo la pandemia del Covid-19 es el crecimiento del comercio electrónico. Los números relacionados a este tema van creciendo lentamente en cada medición. Actualmente, el 31% de las industrias poseen una plataforma de venta en línea, y el 10% de ellas las crearon durante la pandemia. El 30% de las empresas que poseen plataforma de ventas en línea, incrementaron sus ventas por esta vía a partir de la cuarentena. Por ello, casi un tercio de las empresas demandan asistencia para crear y/o mejorar sus plataformas comerciales, lo cual abre un espacio concreto para trabajar.

Por último, como es de esperar, ante la mejora de la situación económica de la industria apenas el 29,4% de las empresas solicitaron la ayuda del Programa Nacional de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Siendo que en el primer cuatrimestre lo demandaron el 68% de las industrias y en el segundo cuatrimestre el 58%. Cabe recordar que a este beneficio lo pueden solicitar en caso de que una buena parte del personal se encuentre con COVID-19, aislada o en dispensa por factores de riesgo, o bien si los niveles de facturación muestran un derrumbe muy importante respecto a los niveles pre-cuarentena. Cada vez menos empresas están en esta situación, con lo cual los alcances del programa son cada vez menores.



POLITICAS PUBLICAS

DETRAS DE LOS DATOS

A partir de esta lectura del informe del Observatorio Industrial, Diego Peiretti, director ejecutivo del ICEDEL y Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, señaló: “Esta recuperación se produce a medida que la industria fue normalizando su nivel de actividad, pero también gracias a un Gobierno nacional y provincial que apuestan a la industria nacional, con programas de asistencia como el ATP. Además, con políticas para la mejora de la competitividad y la innovación, aportes no reembolsables para el fortalecimiento de infraestructura a parques industriales, el apoyo a emprendedores, el acceso al financiamiento a tasas subsidiadas, los programas de formación para el empleo, entre otros. Este tipo de políticas hoy se encuentran presentes en los tres niveles del Estado”. Y agregó: “También quiero destacar el rol del empresariado local que supo sobreponerse a esta crisis, sostener puestos de trabajo y rápidamente generar nuevos procesos virtuosos para la industria. Es importante además, destacar el rol de los trabajadores. Muchos de ellos y ellas han puesto todo su compromiso para sobrellevar momentos difíciles; con lo cual ellos también son protagonistas del repunte que nos genera expectativas favorables”.

Asimismo, destacó que “en estos difíciles tiempos, es muy importante contar con datos estadísticos que permiten generar información para la toma de decisiones. En este sentido, tenemos que profundizar el trabajo para acercar el comercio electrónico a nuestras industrias, como lo venimos haciendo con las capacitaciones de “Negocios Digitales” y la línea de financiamiento para la Transformación Digital de comercios que gestiona ACDICAR. Todo este trabajo no sería posible sin colaboración de las instituciones como ICEDEL, ACDICAR, CCIRR, INTI, PRAXIS-UTN, entre otras; con quienes venimos articulando”. Continuó afirmando: “Será importante seguir detenidamente los problemas de rentabilidad y aprovisionamiento que han enunciado los industriales en esta medición”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria del CCIRR, César Forneris, respecto a las posibilidades de aprovisionamiento de insumos, comentó: “Algunos costos se fueron desbalanceando e incrementando por falta o complicaciones en conseguirlos”. En tanto, sobre la situación industrial de la ciudad manifestó: “Creo que tenemos que estar muy contentos por lo que se pudo ver en Rafaela, por las gestiones realizadas por el CCIRR, el Municipio y la Secretaría de Producción de la Provincia en momentos de la pandemia. Se hizo un trabajo muy duro que permitió ajustar rápidamente los protocolos y poder arrancar, con mucho diálogo y trabajo articulado”.

A su turno, el intendente Luis Castellano remitió su discurso a tres aspectos centrales, tanto del trabajo de monitoreo llevado a cabo, como de los resultados arrojados por el mismo. En primer lugar, señaló: “Valoro mucho lo que significa contar con una herramienta de medición de estas características en la ciudad. Eso no deberíamos tomarlo como un dato menor, sino estar orgulloso porque la hemos construido entre las instituciones y debemos mantenerla, sobre todo para ir monitoreando expectativas de lo que puede llegar a suceder”.

En segundo lugar, el titular del Ejecutivo habló de los aprendizajes adquiridos, tanto en años de recesión como de crecimiento: “El año 2020 nos ha dejado muchos aprendizajes. El 2020 fue de una abrupta caída como consecuencia de la pandemia, pero también hubo años de crecimiento, como han sido el 2005, 2006, 2007. En esos momentos teníamos un problemón con el tema de empleo, pero desde el lado de la oferta, porque no teníamos gente capacitada y la empresas solicitaban personas calificadas para incorporarlos a su planta y poder competir”.

Al respecto, Castellano agregó: “Vemos en este reporte algunos inconvenientes que se pueden llegar a dar nuevamente como se dieron en los momentos de crecimiento del país. Vemos que algunos sectores, la construcción, el sector de servicios digitales y nuevas tecnologías, lo que tiene que ver empleo verde, con salud y cuidado de personas, son sectores demandantes de empleo y no estamos teniendo gente capacitada para una buena oferta a las empresas, a las universidades, al sector público”. Es este punto, el Intendente remarcó: “Por eso estamos configurando junto con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Producción, un programa de capacitación que también incluye a nuestra Secretaría y al Ministerio de Educación de la Provincia, para llegar a 1500 jóvenes, que son los que mayores dificultades de acceso al empleo tienen”.

Por último, Castellano concluyó destacando el modelo nacional productivo en contraposición al financiero del Gobierno nacional anterior: “Debo decir que se muestra claramente un quiebre del modelo nacional. Si en el medio de la pandemia, o saliendo de ella, vemos que ya estamos en algunos rubros en niveles superiores a la pre pandemia, quiere decir que estamos saliendo de un modelo especulativo para entrar en un modelo productivo, en un modelo que favorece y que potencia la producción y el empleo. Eso nos pone ante un nuevo desafío como rafaelinos, como santafesinos y como argentinos”.