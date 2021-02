Campaña por amor saludable en la previa de San Valentín Locales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Ayer por la mañana en la plaza 25 de Mayo integrantes del Frente ESI Rafaela, se concentraron para entregar un fanzin en bares y restaurantes, concientizando de una manera creativa acerca del amor saludable, en alusión a la proximidad del festejo del “Día de los enamorados”.

Integrantes del Frente ESI Rafaela, organiza desde hoy y durante el fin de semana, estará entregando un fanzine en bares y restaurantes, lugares elegidos por muchas personas para celebrar San Valentín. La idea es poder de una manera creativa, reflexionar acerca del amor y de lo que conlleva una relación saludable-

Alejandra Raccuia integrantes de este espacio, contó que “la idea fue hacer una campaña acerca de poder pensar en amores saludables, que nos hagan bien a todos, y que hagan replantear un poco los mitos del amor romántico, para justamente no naturalizar sutiles violencias y a veces violencias más graves, que se confunden con el amor y que no son amor”.

“Toda la actividad se va a centrar en el fanzine, cuya autora es Luisina Valenti, en repartir junto con esta publicación, recordatorio de lugares a donde podemos dirigirnos en casos de violencia de género. Además de hacerlo en el centro de la ciudad, también se va a llevar a bares y lugares de encuentros en donde la gente salga a celebrar el amor, porque creemos que es importante celebrar el amor pero un amor que nos haga bien; un amor que no se mezcle con la violencia, que no se confunda, en donde no se piense que los celos son parte del amor, que el control es parte del amor. Eso es lo que trato de hacer el fanzine, llevar de una manera informal y joven, información para todas las edades, porque también vemos que muchas veces estos prejuicios, estos estereotipos, esos mitos que contaminan el amor, están presentes no sólo en las parejas jóvenes heterosexuales, sino en las parejas de todas las edades, en las parejas homosexuales, y también muchas veces en las relaciones de amistad”, explicó Raccuia.