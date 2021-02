En Francia recomiendan aplicar una sola dosis de la vacuna Internacionales 13 de febrero de 2021 Redacción Por PARA QUIENES YA TUVIERON CORONAVIRUS

Las autoridades sanitarias francesas aconsejaron ese viernes aplicar "una sola dosis" de la vacuna contra el coronavirus a las personas que ya tuvieron la enfermedad, convirtiéndose en el primer país que formula esta recomendación.

Los pacientes que tuvieron Covid-19 "desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección. La dosis única de la vacuna desempeñará así un papel recordatorio", propuso la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), en una recomendación que todavía no recibió el aval del Gobierno.

La HAS recomienda también que la inyección sea entre los tres y los seis meses posteriores a haber tenido Covid-19, según la agencia de noticias AFP.

"Hasta la fecha, ningún país adoptó una posición clara sobre la vacunación con una sola dosis para las personas que ya contrajeron Covid-19", apuntaron las autoridades de salud francesas.

En los últimos días, esta solución fue mencionada en varios estudios realizados en Estados Unidos e Italia, pero aún no fue evaluada por otros científicos.

Además de los motivos de salud, los investigadores responsables de los estudios señalaron que la administración de una única inyección a personas que ya tuvieron el coronavirus podría ahorrar dosis en un contexto de escaso suministro.

Hasta ahora, Francia aprobó las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZéneca y aseguró que usará la vacuna rusa Sputnik V una vez que la agencia europea de medicamentos la apruebe.

Francia registró más de 3,3 millones de contagios y esta semana superó los 80.000 muertos por coronavirus.