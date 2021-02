No hubo una efectiva respuesta social sanitaria Nacionales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Especialistas consultados por NA manifestaron que también inciden en la elevada cifra de muertes las características de la enfermedad, la biología del virus y la falta de testeos.

FOTO ARCHIVO CORONOVIRUS. El último informe del Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes pasado 155 muertes por Covid-19

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La cantidad de muertes producidas por el coronavirus en el país superó ayer las 50 mil y uno de los factores más determinantes en el que coinciden los infectólogos es en que no hubo una efectiva respuesta social sanitaria.

Además, especialistas consultados por NA manifestaron que también inciden en la elevada cifra de muertes que se produjeron desde el inicio de la pandemia, las características de la enfermedad, la biología del virus y la falta de testeos.

El último informe del Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes pasado 155 muertes por Covid-19, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a 50.029.

"Si bien las terapias intensivas estuvieron tensionadas en algún momento de la pandemia, la respuesta social sanitaria no fue la adecuada y además faltaron los testeos", dijo a NA el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag. Comentó que si bien en Argentina viene implementando en algunos lugares el programa Detectar, "lo que más se hizo en el país fue diagnosticar la enfermedad y no el rastreo, lo que significa el encuentro de las personas sintomáticas y las asintomáticas".

"No hubo respuesta sanitaria epidemiológica de control, y creo que la deficiencia estuvo en el rastreo ya que la atención en los pacientes si ha sido eficiente, pero no desde el punto de vista epidemiológico para evitar la transmisión del virus", sostuvo. El especialista cree que ahora debería trabajarse en realizar más rastreos para detectar el virus y que se llegue a una alta tasa de vacunación para marzo y abril: "eso disminuiría la muerte de las personas mayores y de las personas con comorbilidades".

Por su parte, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro señaló que "de acuerdo a las medidas de prevención que son en mayor o menor medida las que toman todos los países con pequeñas diferencias, no se pueden cuantificar los muertos por las medidas de prevención porque en esto entra la contagiosidad, la epidemiología, y múltiples factores, pero que "las grandes olas de contagio dependen mucho de las conductas sociales y que se respeten o no".