El blue cerró a $149 y el solidario a $155

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El dólar blue cerró la semana con estabilidad a $146 comprador y $149 vendedor, con lo que siguió en el nivel más bajo en dos meses, mientras el "solidario" volvió a escalar posiciones y superó los $155.

El Banco Central tuvo un resultado neutro por su intervención en la plaza, aunque en la semana registró compras netas por u$s 235 millones, acumulando en el mes unos u$s 400 millones.

En lo que va de febrero, el dólar informal acumuló una caída $17 y a diferencia de lo ocurrido con el billete en el circuito minorista.

Según las cotizaciones que en promedio diariamente publica el Central, el dólar "solidario", aquel que contiene una carga impositiva del 65%, operó a $ 87,71 para la punta compradora y $93,95 para la vendedora.

De este modo, quienes quieran comprar dólares a través de operaciones de homebanking, con un límite mensual de u$s 200, deberán abonar por unidad unos $155,02, la cotización más alta del mercado.

En el sector mayorista, la divisa norteamericana terminó a $88,54, nueve centavos más que en la jornada anterior, con lo que acumuló en la semana unos 54 centavos, la corrección más baja desde la anteúltima semana de diciembre último.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 222,5 millones, en futuros MAE se hicieron u$s 6 millones y en futuros Rofex se operaron u$s 365 millones.

Las cotizaciones financieras continuaron operando a la baja: el dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña, cerró a $147,15, con un recorte del 0,8%, mientras el contado con liqui (CCL), la operación para sacar divisa del país, se ubicó en $150,83, con una baja del 0,9%.

Desde mediados de diciembre, el mercado cambiario viene mostrando claros síntomas de estabilidad, con buen ingreso de divisas y caídas en todas las cotizaciones.