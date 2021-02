BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", al encabezar el cierre de la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) para analizar la vuelta a clases en las escuelas con protocolos especiales por la pandemia de coronavirus.

El jefe de Estado lideró la jornada de la que participaron los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones del país y representantes gremiales.

"Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible", dijo Fernández.

El mandatario nacional sostuvo que "nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro".

Según resaltó, "la riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar".

"Una sociedad que retrasa su calidad educativa, es una sociedad que, en estos tiempos, poco a poco, se va quedando al margen del mundo y una sociedad que desarrolla la inteligencia a través de la educación es una sociedad que tiene una posibilidad de avanzar a pasos agigantados", subrayó Fernández.

Tras la reunión del CFE, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en conferencia de prensa comunicó las resoluciones que darán marco federal a la aplicación de protocolos para llevar adelante las clases presenciales en el inicio del ciclo lectivo 2021 y los parámetros de planificación de la enseñanza.

"El proceso de regreso a la presencialidad cuidada será de una permanente construcción", señaló el titular de la cartera educativa, quien aseguró que el Estado nacional asumirá la "responsabilidad de acompañar a cada una de las jurisdicciones".

En ese contexto, afirmó que "más allá del desafío están dadas las condiciones para la presencialidad", y confirmó que el jueves se realizará la primera reunión paritaria docente con las particularidades de cada región para discutir los salarios, el incentivo docente y el fondo compensador para que los maestros perciban el sueldo que se determine y "con fondos nacionales de ser necesarios".