"No es sencillo de resolver" Nacionales 13 de febrero de 2021 Redacción Por CECILIA TODESCA SOBRE LA INFLACION

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, admitió ayer que "la gente está cansada" de la inflación, pero reconoció que no es un tema "sencillo de resolver" en la Argentina.

A pesar de que el costo de vida fue del 4% en diciembre y se repitió ese nivel en enero último, la funcionaria se mostró confiada en poder cumplir este año la proyección de suba del 29% prevista en el Presupuesto 2021, lo que viene desatando polémica entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y consultoras privadas.

Es que las consultoras pronostican un costo de vida cercano al 50% para este año, veinte puntos por encima de las proyecciones del jefe del Palacio de Hacienda.

"La inflación no es sencilla de resolver en una economía que no tiene un episodio puntual" que explique el alza de precios, señaló Todesca.

Explicó que "ese aumento es producto de varios factores, entre ellos que estamos acostumbrados a vivir con inflación y tenemos la expectativa de que va a volver a pasar".

Pidió "asumir todos el desafío desde cada uno de los lugares para cumplir el objetivo del 29% que se puede hacer. Implica una reducción de 5 puntos respecto al 2020", en declaraciones a Crónica HD.

La funcionaria dijo entender que se mire a esa meta inferior al 30% con "un poco de incredulidad", pero consideró que "no queda otro camino, la inflación es un fenómeno que generamos entre todos con una macroeconomía desordenada".

"Entiendo que la gente esté cansada de la inflación, pero no es un problema sencillo de resolver. Tenemos una oportunidad", dijo.

Para la número dos de la Jefatura de Gabinete, se puede "converger hacia una inflación que sea menos incómoda para las personas y que favorezca la inversión".

"Por eso era importante reunirnos con los trabajadores y con las empresas", destacó.