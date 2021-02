Dirigentes de Juntos por el Cambio cargaron contra Martín Guzmán Nacionales 13 de febrero de 2021 Redacción Por Lacunza sostuvo que la plata "no se fugó y la deuda no aumentó, ya que se usó para cancelar obligaciones anteriores del kirchnerismo, más caras y más cortas, mientras que parte de los fondos se usaron para obras".

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Dirigentes de Juntos por el Cambio volvieron a cuestionar ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de una polémica sobre el acuerdo multimillonario con el FMI suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos u$s 45.000 millones.

La disputa política gira en torno a si los fondos enviados por el organismo multilateral se usaron para la fuga de capitales o para reducir el alto endeudamiento de la Argentina.

El último ministro de Economía de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, dijo que la plata se destinó a "reducir la deuda de u$s 328.000 millones a marzo de 2018, a u$s 311.000 millones en septiembre de 2019".

Lacunza sostuvo que la plata "no se fugó y la deuda no aumentó, ya que se usó para cancelar obligaciones anteriores del kirchnerismo, más caras y más cortas, mientras que parte de los fondos se usaron para obras".

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina cuestionó a Guzmán por haber tratado de "irresponsable" al Gobierno anterior por el acuerdo con el FMI.

"Los dichos de Guzmán son una mentira de punta a punta. Esto lo sabe, pero utiliza cierta simplificación para no meterse en detalles", se quejó.

Guzmán sostuvo que la deuda con el Fondo es "un problema que se creó de una forma irresponsable por el Gobierno" del ex presidente Macri.

"Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada", advirtió el ministro de Economía.

Laspina salió al cruce y dijo que el dinero del FMI se otorgó "cuando la Argentina se quedó sin créditos para renovar sus compromisos y financiar el déficit fiscal, que ya se había reducido mucho con respecto a cómo lo había dejado Cristina".

Consideró que lo que expresó Guzmán es "una caradurez" y sostuvo que "hasta ahora no ha presentado un programa económico", en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia.

Por otra parte, aseguró que "cuando uno mira la evolución de la deuda pública en 2017 o 2018, prácticamente está constante".

"Miente Martín Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura", señaló Laspina.

Dijo que esos fondos "se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Qué reconstruyó él con los u$s 20.000 millones que emitió en 2020?".

En la misma línea, Lacunza dijo que Guzmán "cometió un exabrupto. No es cierto lo que dijo. Cuando empezamos a hablar para la tribuna empezamos a hacer macanas y más con la investidura de los cargos. La deuda pre Fondo Monetario era mayor que la deuda pos Fondo Monetario".

En una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), dijo que "el crédito del Fondo Monetario se usó para cancelar otros créditos más caros, más cortos, de peores condiciones y que la idea era un puente hasta recobrar ese crédito voluntario que se había perdido a mediados de 2018".

"Eso es lo que pasó. Eso es lo que muestran las cifras oficiales del gobierno anterior, del gobierno actual", agregó.

"La verdad es que la deuda esa que se canceló es deuda que se había tomado para hacer obra alguna, que es lo que quiere el ministro, y también para financiar el déficit inercial que había dejado el gobierno anterior, el gobierno de 2015. No tiene sentido pelearnos a ver quién es el responsable, el ciudadano lo sabe", señaló Lacunza.