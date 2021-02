Para el fin de semana Deportes 12 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El resto de la primera fecha de la Liga Profesional se jugará así:

Sábado 13: 17:10 Aldosivi vs. Godoy Cruz (Ariel Penel); 17:10 Talleres vs. Patronato (Néstor Pitana); 19:20 Vélez vs. Newell's (Patricio Loustau) y 21:30 San Lorenzo vs. Arsenal (Fernando Espinoza).

Domingo 14: 17:10 Defensa y Justicia vs. Huracán (Fernando Echenique); 19:20 Boca vs. Gimnasia (Pablo Echavarría); 21:30 Estudiantes vs. River (Facundo Tello).

Lunes 15: 19:15 Rosario Central vs. Argentinos (Andrés Merlos); 21:30 Independiente vs. Lanús. (Fernando Rapallini). Postergado Platense vs. Sarmiento.