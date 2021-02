Los santafesinos en viernes de estreno Deportes 12 de febrero de 2021 Redacción Por Unión recibe a Atlético Tucumán y Colón visita a Central Córdoba. Antes, abren el torneo Banfield y Racing.

Menos de un mes después de la finalización de la Copa "Diego Maradona", el subcampeón Banfield será el encargado de abrir el nuevo torneo de la Liga Profesional de Primera División, cuando reciba a un Racing en renovación por la primera fecha de la zona A. El encuentro se disputará en el estadio "Florencio Sola", a puertas cerradas y desde las 19:15, con arbitraje de Nicolás Lamolina (acompañado por Diego Bonfá y Gerardo Carretero) y televisación de TNT Sports.

La flamante Copa de la Liga Profesional levantará así las persianas, con un cruce entre dos equipos que podrían dar pelear por el título.

El "Taladro", que no trajo refuerzos, sufrió tres bajas sensibles en éste corto pero intenso mercado de pases, con el delantero Agustín Fontana (que fue separado del plantel por orden de la dirigencia luego de que no hubiera acuerdo por la renovación de su contrato, que vence en junio), el mediocampista Jorge Rodríguez (transferido a Estudiantes de La Plata) y el defensor Claudio Bravo (vendido a la MLS de Estados Unidos).

Los cambios en Racing, que inició Diego Milito tras su salida como director deportivo, deparan un futuro incierto pero expectante bajo la conducción de Juan Antonio Pizzi. Hasta el momento, junto al DT, llegaron también dos refuerzos como Ezequiel Schelotto -desde Inglaterra pero con poca continuidad de competencia- y Maximiliano Lovera. Además, en las próximas firmará el delantero Tomás Chancalay, mientras se mantiene la negociación con Newell´s por Aníbal Moreno.

Estas son las probables formaciones: Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Martín Payero, Alejandro Cabrera, Giuliano Galoppo; Mauricio Cuero, Luciano Pons, Fabián Bordagaray. DT: Javier Sanguinetti.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Alexis Soto; Nery Domínguez; Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Matías Rojas; Maximiliano Cuadra, Darío Cvitanich. DT: Juan Antonio Pizzi.



UNION RECIBE AL DECANO

Atlético Tucumán abrirá hoy la era de Omar De Felippe como entrenador con una exigente visita a Unión de Santa Fe, por la primera fecha de la Zona B. El partido se disputará en el "15 de Abril" desde las 21.30, con arbitraje de Darío Herrera -acompañado por Lucas Germanotta e Iván Aliende- y televisación del canal TNT Sports.

El "Tatengue", dirigido por Juan Azconzábal, se reforzó con Mauro Pittón (regresó del préstamo en Vélez), Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo (libre de Antofagasta de Chile), mientras que perdió una pieza importante como Franco Troyansky (a San Lorenzo). Si bien esta temporada no habrá descensos, Unión no quiere sorpresas en la tabla de promedios, donde inicia con 28 puntos, en el puesto 16.

Del otro lado, Atlético Tucumán empezará el cambio tras la salida de Ricardo Zielisnki, que dejó atrás una exitosa gestión en resultados, y le dio paso a la recomendación a De Felippe. El "Decano" sumó al zaguero Santiago Vergini (a préstamo de San Lorenzo), mientras que sufrió la salida del defensor Yonathan Cabral (a préstamo a Newell s) y el delantero Lucas Melano (a San Lorenzo).

Estas son las probables formaciones: Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Jonathan Galván, Juan Carlos Portillo; Ezequiel Cañete, Juan Nardoni, Nelson Acevedo, Gastón González; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Juan Pablo Azconzabal.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Agustín Lagos, Santiago Vergini, Guillermo Ortíz, Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis, Ramiro Carrera; Kevin Isa Luna y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.



COLON EN SANTIAGO

Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe iniciarán hoy su participación con el mismo objetivo: sumar puntos para la tabla de promedios de la próxima temporada. El encuentro, válido por la primera fecha de la zona A, se jugará en el estadio "Alfredo Terrera" a partir de las 21:30 con arbitraje de Mauro Vigliano (con Facundo Rodríguez y Walter Ferreyra como asistentes) y televisación de Fox Sports. En la tabla de promedios -donde se contabilizará la Superliga 2019/20-, el "Ferroviario" iniciará en el puesto 18 de 26 equipos, mientras que el "Sabalero" lo hará en el 23.

Central Córdoba volvió a confiar en Gustavo Coleoni como entrenador, luego de su salida previo a la cuarentena y el corto paso de Alfredo Berti. El equipo santiagueño tuvo las llegadas de Gonzalo Bettini (Huracán), Carlos Lattanzio (Estudiantes de La Palta), Andrés Mehring (Liverpool del Uruguay), Dixon Renteria (Independiente Santa Fe Colombia) y Juan Cruz González (Chacarita).

De su lado, Colón, vive horas convulsionadas en lo institucional y lo deportivo, por la resolución del futuro de algunos jugadores. El principal es Luis "Pulga" Rodríguez, que finalmente se quedará a cumplir el contrato que vence en junio próximo, pese a que intentó salir. El delantero está suspendido por cinco amarillas, pero Colón espera la respuesta de AFA a una presentación de amnistía que hizo porque fue en el final del torneo pasado, para saber si puede utilizarlo.

El otro punto de conflicto es con Álex Vigo, el lateral que es pretendido por River pero que si firma planilla, deberá irse al exterior o quedarse en el "Sabalero". Entre las altas se destacan las llegadas del marcador central Paolo Goltz (Gimnasia) y Alexis Castro (San Lorenzo), mientras que perdió a Emanuel Olivera (Atlético Nacional) y Tomás Chancalay (Racing).

Estas son las probables formaciones: Central Córdoba: Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Federico Andueza, Jonathan Bay; Carlo Lattanzio, Cristian Vega, Juan Galeano, Santiago Rosales; Lucas Brochero y Claudio Riaño. DT: Gustavo Coleoni.

Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Alex Vigo o Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Santiago Pierotti; Gonzalo Piovi o Gonzalo Escobar, Luis Miguel Rodríguez o Alex Aranda y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.