Los ensayos del Rojo y San Lorenzo

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El técnico Julio César Falcioni paró ayer un equipo de Independiente en el cual incluyó entre los titulares al arquero Sebastián Sosa con vistas al debut del elenco de Avellaneda en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El entrenador dispuso un ensayo de fútbol en el estadio Libertadores de América y el mismo formó con: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Ayrton Costa, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Pablo Hernández; Alan Velasco y Silvio Romero.

A pesar de que Sosa fue el arquero titular en la práctica matutina, el guardavallas no tendría asegurado el puesto y el próximo sábado cuando el técnico realice otra prueba de fútbol podría estar en el arco Milton Álvarez. Independiente tendrá su estreno en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol el próximo lunes a las 21.30 cuando se enfrente como local a Lanús.

Se aguarda que en los próximos días arribe el Juan Manuel Insaurralde, aunque se estima que no estaría en el once inicial del debut. Por otro lado, el futbolista Alexander Barboza se convirtió en la primera baja de Falcioni y ya fue oficializado como refuerzo de Libertad de Paraguay que lo adquirió por 1 millón 700 mil dólares brutos por el 50 por ciento del pase.

Sin los Romero: El entrenador de San Lorenzo, Diego Dabove, dejaría a los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero fueron del equipo titular de cara al debut en la Copa de la Liga Profesional frente a Arsenal, el próximo sábado. Este jueves, Dabove citó a 12 futbolistas para una práctica a las 9:00, mientras que el resto lo hizo una hora más tarde, por lo que se infiere que esa sería la idea al menos desde el inicio para recibir al conjunto de Sarandí.

En ese sentido, estuvieron los dos arqueros Fernando Monetti (el titular) y José Devecchi, más Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Diego Braghieri, Bruno Pitton; Jalil Elías, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Nicolás Fernández, Franco Di Santo y Lucas Melano.