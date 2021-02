Fontanini deja Newell's e iría a Chile Deportes 12 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Newell’s Old Boys de Rosario informó que este jueves se llevó a cabo la finalización del vínculo contractual de común acuerdo con Fabricio Fontanini. "En febrero de 2019, la institución había adquirido el 75% de la ficha del defensor rafaelino por 3 años mediante la realización de dos pagos anuales y, tras la finalización del mismo, el club no deberá abonar los dos pagos correspondientes al año 2021, equivalentes a 126 mil dólares", detalló en el comunicado de prensa.

El ex jugador de Atlético de Rafaela, de 30 años, llegó al Parque Independencia en enero del 2018 y se despidió luego de haber disputado un total de 53 encuentros oficiales, con el complemento de haber anotado cuatro goles.

El Ñublense de Chile sería el destino donde continuaría su carrera futbolística. El equipo que retorna a la primera división de ese país viene negociando por su contratación desde hace algunos días. Recordemos que el rafaelino ya jugó en ese país, más precisamente en O'Higgins.